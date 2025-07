El Abanca Ademar León tendrá un presupuesto más alto esta temporada

El presupuesto del Abanca Ademar León seguirá creciendo la próxima temporada a pesar de los problemas que atraviesa el club, sobre todo por las deudas que instituciones como la Diputación aún tienen con ellos —todavía no han recibido las subvenciones correspondientes a las temporadas 2023-2024 y 2024-2025—. La directiva confirma que para este curso superarán los 1,3 millones de euros que manejaron la anterior campaña. Se habla de que incluso subirán en más de 100.000 euros esa cantidad, aunque las cuentas oficiales no saldrán a la luz hasta la asamblea general ordinaria que acostumbran a convocar a finales de septiembre o principios de octubre.

Con la campaña de abonos recién inaugurada, la esperanza de la cúpula ademarista es recuperar masa social. La temporada anterior llegaron a la cifra de 1.500, pero en realidad solo mil son únicos, porque el resto pertenecían a carnés de patrocinadores. Hace una semana que aprobaron subida de precios —llevaban congelados desde la 2016-2017—, pero en contraposición se anuló el bono europeo —el equipo disputará la fase de grupos de la Liga Europea de Balonmano— y también acabaron con los dos días del club. De ahí puede sustentarse parte del crecimiento, pero hay otras bases sólidas que invitan al optimismo moderado.

Las ayudas institucionales —tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento cumplen sin demora lo pactado— así como los ingresos que lleguen a través de los patrocinadores son los otros dos grandes pilotes que sustentan el presupuesto del Ademar. Tal y como ya confirmó el propio Cayetano Franco en la última asamblea extraordinaria, cuentan con uno de los montantes más altos de toda la Liga Asobal, Barcelona al margen. Los catalanes manejan «entre 8 o 9 millones», dijo el también empresario.

Los socios, por su parte, exigen mejores fichajes para el primer equipo y no entienden por qué con 1,3 millones no se pueden acometer contrataciones de mayor calado. La directiva defiende a los nuevos fichajes e insiste que el Ademar lleva una contabilidad según marca la ley. Deslizan, al menos de puertas para dentro, que no todos los equipos pueden decir lo mismo. Sea como fuere, ganarán músculo económico para una temporada que volverá a ser muy exigente en lo deportivo.

Deuda de la Diputación

La deuda de la Diputación con el Abanca Ademar está lejos de saldarse por completo. El club leonés ya cobró hace algunos meses la subvención correspondiente a la temporada 2022-2023, pero lo cierto es que aún tienen pendiente las de la 2023-2024 y 2024-2025. Según cálculos del propio presidente, Cayetano Franco, les deben en torno a 280.000 euros, una cifra en la que el máximo mandatario también incluye el patrocinio de Turisleón, aunque él mismo admite «que es complicado que lo cobremos».

Para hacer frente a los pagos, la directiva recurrió a un crédito con Abanca, su principal patrocinador, que si bien cuenta con unas buenas condiciones, genera intereses. Si se excluye del montante total el dinero de Turisleón —en torno a 120.000 euros por dos campañas— lo que sí deberá recibir la entidad ademarista son los otros 160.000 euros de subvenciones por temporada.

Desde el club confían en que ese dinero llegue cuanto antes y explican que lo tienen presupuestado, aunque luego llegue fuera de plazo. Muchas veces son los propios directivos quienes deben anticiparlo de su bolsillo.