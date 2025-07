Keita promete velocidad y regate para la SD Ponferradina

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

La pretemporada avanza con paso lento, pero firme dentro de la SD Ponferradina. El conjunto que entrena Fernando Estévez lleva dos partidos amistosos a sus espaldas, aunque todavía tienen que llegar más fichajes para completar una plantilla que aspira a recuperar la Segunda División. Este lunes fue el turno para presentar a Abdulaye Keita, extremo de 23 años que procede del filial del Getafe. «Los compañeros me han acogido muy bien, tengo muchas ganas de empezar con ellos, estaba tocado en el partido contra el Athletic, pero estoy bien», dijo a la espera de contar con más minutos cuanto antes. «Soy un futbolista que juega al espacio y que encara, eso es lo que espera de mí en el entrenador».

Sobre sus características principales, Keita señala que «puedo aportar mucho a balón parado, mucho regate y velocidad, no me importa jugar en una u otra banda, con tal de estar en el once me vale», confesó durante su presentación oficial ante los medios.

Keita llega al conjunto berciano procedente del Getafe donde ha jugado principalmente en su filial en Tercera y Segunda RFEF, aunque la pasada temporada llegó a disputar tres partidos con el primer equipo en primera división, ante Real Madrid, Barcelona y Valencia. El atacante, tras formarse en las canteras del Yuncos (Toledo), Getafe y Pinto, debutó en Tercera RFEF con este último equipo cuando tenía sólo 17 años. En la temporada 2021-2022 fichó por el filial del Alcorcón, en Tercera RFEF, y en 2022 recaló en las categorías inferiores del Getafe.

El nuevo jugador deportivista se perdió la cita del pasado sábado en Amorebieta ante el Athlétic Club (1-0) a causa de unas molestias en el abductor, aunque sí había participado en la anterior en tierras portuguesas frente al Vitória Guimaraes (10-0).

La Deportiva trabaja para coger la forma cuanto antes y lograr pronto su primera victoria oficial de este campaña. Desde el club son conscientes de que el presuesto será menor al de la temporada pasada, en torno a un 10% más bajo, pero eso no les hará renunciar al gran objetivo, que no es otro que el de recuperar el fútbol profesional cuanto antes. En la 2024-2025 se quedaron a las puertas y ahora, con nuevo inquilino en el banquillo, el mensaje lanzado por el propio José Fernández Nieto, presidente del club, es el de pelear por el ascenso en un grupo que volverá a ser tremendamente competitivo.