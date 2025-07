Calleja coloca a León en el mapa del Dakar

Con la expectación habitual que genera Jesús Calleja allá donde va, el también «profeta» en su tierra eligió este miércoles la capital leonesa para presentar el nuevo coche con el que abordará el Rally Dakar 2026 y otras pruebas como la Baja Aragón. Un vehículo «pata negra» que ya acabó sexto en la famosa prueba el pasado año y que, según insiste el propio aventurero, «es el mejor que he tenido nunca para correr». Un acto multitudinario en la basílica de San Isidoro sirvió para alzar el telón a unos meses intensos de entrenamientos y competiciones que culminará el próximo mes de enero.

«Es un orgullo enseñar León por todo el mundo», dijo Calleja ante la presencia de autoridades institucionales, aficionados y familia, para asegurar después que «como embajador de Castilla y León digo que esta tierra es lo mejor». Habló también de lo especial que estaba siendo este año 2025 «con los grandes proyectos para Telecinco, sobre todo lo de subir al espacio, que es lo más impresionante que he hecho en mi vida», comentó. «Lo más relevante, mis dos pilares son la familia y los amigos y el cariño que tengo a mi tierra. He hecho algunas cosas excepcionales; he ido al espacio, pero no me considero nadie especial, simplemente lo he hecho. Me quedan muchas cosas por hacer», añadió después en declaraciones a ical.

El leonés —natural de Fresno de la Vega— ya ha participado en otras ocasiones en el Dakar y reconoce que la experiencia de 2022 «fue nefasta». «Cuando vas a un Dakar lo más importante es que la herramienta no te deje tirado. De lo que nos prometieron, por lo que sea, no se cumplió nada. Ahora sí que tengo un pata negra de verdad. Terminar es lo más importante para cualquier piloto; luego hay muy pocos elegidos que piensan en que quieren ganar. Otros quieren hacer la mejor posición posible, que es donde estoy yo. Mi mejor posición fue el 29; pues mejorarla», subraya.

A la presentación del nuevo vehículo no quiso faltar el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien recordó que «Castilla y León constituye un gran reclamo turístico nacional e internacional, ha consolidado su liderazgo en turismo rural y es un referente de primer orden en turismo cultural, patrimonial, de naturaleza, micológico, enogastronómico, idiomático, deportivo, religioso, entre otros».

SUS GRANDES VALORES

Insiste el máximo mandatario de la Comunidad que Jesús Calleja «representa valores como el carisma, con sus múltiples facetas profesionales, el esfuerzo, sacrificio o el respeto a una vida saludable». Mañueco recalcó que Castilla y León «tiene mucho que ofrecer» y «que los mejores nos ayuden a hacerlo —en referencia al televisivo leonés— que lleva a León por bandera, es una gran manera».

EI vínculo entre Calleja y la proyección de Castilla y León data desde hace más de 10 años, con su primera ascensión al Everest. Desde entonces, ha llevado la imagen y los valores de la Comunidad por todo el mundo.