Raúl Llona exige más a la defensa

Para ser fuerte hay que construir y ser consistente desde atrás. Eso lo tiene claro Raúl Llona, entrenador de la Cultural, que tras el doble compromiso amistoso de los leoneses frente al Sporting y Real Avilés saldado con una derrota y un empate considera que todavía queda trabajo por corregir entre otras parcelas en la defensiva.

Cinco goles en dos partidos es un bagaje alto aunque hay que ser conscientes que todavía se está en fase de pretemporada a pesar de que esta acabará en una semana. Y que faltan un buen número de jugadores por llegar para integrarse al proyecto.

«A pesar de dominar durante muchas fases, hemos cometido errores defensivos, sobre todo en situaciones muy concretas, que nos han penalizado y costado goles y eso nos lo llevamos como deberes para trabajar», señaló el entrenador con gesto de que hay ciertos aspectos del juego que aún no son de su agrado. Y que deberán mejorar para afrontar con garantías la nueva categoría dentro del fútbol español.

En el lado positivo, Raúl Llona valoró que se cumpliera el primer objetivo de estos tres encuentros en cuatro días: «poder jugar noventa minutos la mayoría con una exigencia máxima, con un volumen de competición que nos hiciera llegar justos y tuviéramos que trabajar en situaciones a nivel condicional de fatiga para exigirnos pensando en que en ocho días estaremos en competición y exigirá tener un nivel alto porque no se perdonará nada», dijo. Y eso que todavía faltan jugadores por incorporar al equipo bien sea en forma de fichaje o de cesión y que son necesarios para confeccionar una plantilla lo suficientemente amplia para acometer la exigencia de la Segunda División con nada menos que 42 jornadas en disputa.

Al equipo leonés tan solo le queda una prueba en la pretemporada, la que disputará el sábado (12.00 horas) en la localidad gallega de Foz ante el CD Lugo de Primera RFEF, a menos de una semana del arranque de campeonato el 15 de agosto en El Plantío ante el Burgos. Será el último test antes de que empiece lo verdaderamente importante y válido. Un inicio de Liga viajero para los leoneses. Y también exigente para poder adquirir cierta tranquilidad si los resultados acompañan. No en vano cada partido va a resultar relevante para alcanzar el objetivo.