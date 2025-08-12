El VARDiario de León vuelve con el debate más apasionado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León, a través de su edición digital, vuelve a emitir por cuarta temporada consecutiva entre sus contenidos estrella desde este próximo lunes 18 de agosto, a partir de las 11.00 horas, la tertulia deportiva ‘El VARDiario de León’, el análisis de la jornada del deportes leonés del fin se semana con opiniones, diferentes interpretaciones de las acciones de los partidos en competición y el debate más sabio de protagonistas expertos en deporte en general y relativo a los equipos leoneses en particular.

Una tertulia con el debate más profundo, apasionado y atrevido en el que intervienen Óscar Díez (director deportivo que dirigió dicha parcela en la Cultural y Deportiva Leonesa, Salamanca CF UDS y también trabajó en la UD Almería), Raúl Castro (director del programa ‘Balonmano 40x20 León’), José Antonio Pérez (exjugador de la Cultural y de la SD Ponferradina), Juan Simón (exfutbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa y también tuvo una destacada carrera deportiva en el fútbol sala en División de Honor, llegando a ser internacional con España) y Ángel Fraguas (jefe de Deportes de Diario de León), que seguirá moderando esta tertulia digital atrevida que se vuelca con el deporte leonés como máximo protagonista, destacando lo que se hace bien y criticando cuando no se hace tan bien, pero siempre con el deseo de que los equipos y los deportistas leoneses desarrollen siempre el mejor papel para llegar al éxito más rotundo en sus respectivas disciplinas deportivas.

La Cultural, la SD Ponferradina, el Abanca Ademar, el Cleba, el Baloncesto Femenino León, el Clíníca Ponferrada/SDP, la Cultural Baloncesto, además del resto de disciplinas y clubes de cantera del deporte de esta tierra, serán los grandes protagonistas en el debate semanal de todos los lunes de la temporada 2025-2026 en 'El VARDiario de León', a partir de las 11.00 horas.