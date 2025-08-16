Mal estreno... y ahora tres huesos

No fue el estreno esperado... ni deseado. La Cultural comenzó con mal pie la temporada de su regreso a Segunda División. Bien es cierto que por delante quedan todavía 41 partidos y que la confección de la plantilla sigue en construcción con jugadores que acaban de llegar y otros que todavía tienen que hacerlo.

Condicionantes no obstante que no deben ser excusa para una derrota dolorosa en Burgos (5-1), un adversario al que se le empató en pretemporada en el mismo escenario, pero a la hora de la verdad demostró ser más eficiente, consistente y solvente que los de Llona en el primer envite de la temporada.

A la Cultural le falta trabajo por hacer. Eso es una realidad. También que a pesar del varapalo de la goleada pudieron verse brotes verdes y algunas cosas que invitan a la esperanza. Pero también que en una categoría como la Segunda de tanta exigencia los errores se pagan muy caro. Especialmente en defensa donde en apenas un minuto el cielo se llenó de nubarrones para la Cultural. La expulsión de Diallo con un penalti que permitió al Burgos adelantarse en el marcador y además dejar a los leoneses con uno menos fue un factor clave para conducir el pulso a un escenario que no se deseaba. Pero también otros errores en la zaga que permitieron al rival anotar dos goles más antes del descanso. Y contar incluso con alguna ocasión más para ampliar la renta. Tras el descanso la reacción de los leoneses les permitió al menos mirar con optimismo el panorama, que volvía a nublarse con dos nuevos goles encajados.

Un varapalo que debe tener sus lecturas. Un toque de atención, pero nada que no se pueda superar. Eso sí, habrá que empezar a hacer los deberes. Y en parte pasan por mejorar la faceta defensiva. La fiabilidad empieza por la retaguardia y cinco goles encajados frente a un buen equipo aunque no uno de los 'gallos' son un déficit importante. Luego tocará acertar ante la portería, pero mantener la tuya a cero es vital. Y a la vuelta de la esquina llegan el Almería, Sporting y Leganés.

Los goles en contra son siempre una losa para lograr el objetivo, y más si recibes cinco en el mismo partido