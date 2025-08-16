El Abanca Ademar encalla ante el Cherbourg

El Abanca Ademar no podrá luchar por el primer puesto en el Torneo Internacional de León. Lo hará el Cherbourg francés que derrotaba en la segunda semifinal disputada en el Palacio de Deportes a los de Dani Gordo por 30-36 en un encuentro en el que los leoneses fueron de más a menos.

Tras la primera semifinal en la que el Benfica se veía sorprendido por el Toyoda japonés en el último suspiro (34-33), en la siguiente puesta en escena el Abanca Ademar buscaba un punto más en su puesta a punto de pretemporada. El test frente a los normandos del Cherbourg Manche HB era exigente, pero los de Dani Gordo sabían que tenían argumentos suficientes para inclinar la balanza a su lado.

Durante la primera parte la igualdad fue la nota dominante con ventajas mínimas para unos y otros. No fue de extrañar que el pulso se fuera a vestuarios con empate a 17.

Las espadas estaban en todo lo alto y los ataques primaban sobra las defensas. Por eso el que estuviera más preciso tenía todas las de ganar. Y ahí fue el Cherbourg que se salía con la suya. Los franceses se aplicaron más en defensa manteniendo su eficacia en ataque mientras que el Abanca Ademar erraba jugadas que parecían fáciles de concretar lo que permitía a su rival empezar a tomar ventajas más sustanciosas. Como todo partido de preparación y a falta de que toda la maquinaria funcione de manera eficaz a los leoneses les fallaron algunos recursos para intentar evitar que el Cherbourg lograra hacerse con el triunfo.

Una victoria que los lleva a jugar este domingo la final a las 13.00 horas frente al Toyoda Gosei japonés por el trofeo de campeón y al Abanca Ademar jugarse el bronce con el Benfica a partir de las 11.00 horas.