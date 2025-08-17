El Benfica no da opción al Abanca Ademar

El Abanca Ademar no pudo llevarse el trofeo de bronce del Torneo Internacional de León. Del más valioso se despedía el sábado tras ceder frente a los galos del Cherbourg en las semifinales. El domingo tocaba intentar resarcirse frente a un adversario también de alta exigencia como el Benfica. Y su propósito se estrelló frente a un rival más sólido como el Benfica que doblegaba a los de Dani Gordo por 26-32.

El plantel leonés llegaba al partido diezmado por las ausencias frente a un rival que cuenta con mimbres suficientes para ser un conjunto poderoso. Salvo en los primeros cinco minutos en los que el Abanca Ademar fue capaz de mantener igualado el marcador, poco a poco la diferencia de potencial luso, con los internacionales absolutos Javi Rodríguez y Miguel Sánchez Migallón, junto a la dirección de Ander Izquierdo y la aportación del resto de la plantilla fueron poniendo brecha en el marcador.

La máxima diferencia antes del descanso alcanzó la media docena de goles, 13-19, con un Ademar que volvió a echar en falta a jugadores importantes que no han actuado en este torneo, como Oscar Lindqvist, Aitor Albizu, Gonzalo Pérez Arce o Sergio Sánchez, lo que le dejaba prácticamente sin lanzamiento exterior.

Al intermedio se llegaba con un 15-19 en contra de los anfitriones. Un resultado que a pesar d la desventaja de cuatro goles aún no era insalvable. Eso sí, los locales tenían que mejorar en su juego para intentar revertir la situación a su favor y en contra de su oponente. En la segunda mitad los locales mostraron una mejor cara, también con un Benfica que apretó menos el acelerador y que permitió un parcial más igualado llegando a colocarse Ademar a dos goles, aunque al final la brecha volvería a ampliarse hasta el definitivo, 26-32.

El extremo Darío Sanz con ocho goles y el central, también leonés, Javier Miñambres con cinco fueron los más acertados en los locales, mientras que en el Benfica Reinier Taboada y los españoles Ander Izquierdo y Javi Rodríguez, todos ellos con cinco goles, fueron los máximos anotadores. La siguiente prueba para el Abanca Ademar llegará el sábado 23 de agosto en La Bañeza ante el Cangas, ya que una semana después tendrá que afrontar la primera cita oficial, la Supercopa Ibérica en Matosinhos (Portugal), donde se enfrentará en una de las semifinales al campeón de Liga y Copa lusa, Sporting.

Hasta le momento los leoneses han disputado cuatro encuentros de pretemporada con un empate y tres derrotas como bagaje.

EL CHERBOURG, CAMPEÓN

El JS Cherbourg francés se llevó la final del Torneo Internacional de León tras derrotar al Toyoda Gosei por 36-32 en un duelo que se decantó en los minutos finales a pesar de que los galos llegaron a dominar por hasta siete goles en la segunda mitad.