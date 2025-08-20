Triangular solidario en La Bañeza

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial del Triangular Solidario de fútbol, que se celebrará este próximo domingo 24 de agosto a las 18.00 horas en el estadio La Llanera.

En el encuentro deportivo participarán La Bañeza FC, el CD Eria de Castrocalbón y la Unión Valdornesa CD, en un evento de carácter benéfico que tiene como objetivo recaudar fondos en favor de los damnificados por los incendios que recientemente han afectado a las comarcas de la zona y continúan afectando a la provincia de León.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, el padrino del evento, exárbitro y colaborador de El Chiringuito de Jugones, Rafa Guerrero, así como con David Murciego «Murci», exjugador de fútbol natural de Jiménez de Jamuz y coorganizador de la iniciativa. También estuvieron presentes Gonzalo Prieto, presidente de La Bañeza FC; Francisco Aldonza, en representación del CD Eria; Antonio González, de la Unión Valdornesa CD, y Hermógenes Celada, de la Peña UD Las Palmas La Bañeza.

Durante la presentación, el alcalde Javier Carrera agradeció la implicación de los clubes y organizadores, destacando el carácter solidario de la tierra y recordando a las víctimas: «Un acto solidario para ayudar a quienes han perdido tanto, incluso la vida, por salvar pueblos y personas. Somos una tierra solidaria y capaz de dar la vida por los demás». Carrera tuvo además un recuerdo especial para Jaime Aparicio y Abel Ramos, así como para las personas que permanecen hospitalizadas.

El concejal José Carlos Prieto subrayó que este evento quedará en la memoria de todos «no solo por los fallecidos, sino también por los heridos y afectados», reiterando la importancia de la participación ciudadana: «Es nuestro deber estar presentes; esto nunca debería haber ocurrido».

El Triangular Solidario servirá como homenaje a los jóvenes fallecidos Abel Ramos y Jaime Aparicio, y como muestra de apoyo a todos los afectados. Rafa Guerrero agradeció la implicación de La Bañeza y de la comarca.

Por su parte, Murci señaló que la propuesta nació con el propósito de «rendir homenaje a Abel y Jaime, que dieron su vida por salvar casas y negocios, y ayudar a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo por los incendios». Asimismo, realizó un llamamiento a la ciudadanía para que acuda al estadio: «Queremos que el domingo La Llanera se convierta en un punto de fuerza y unión para demostrar que este pueblo y esta comarca saben estar al lado de quienes más lo necesitan».

El presidente de La Bañeza FC, Gonzalo Prieto, agradeció la colaboración ciudadana ante estas situaciones e informó de la habilitación de una Fila 0 para quienes no puedan asistir, con aportaciones a través del número de cuenta de Eurocaja Rural: ES02 3081 0455 82 5000705853, disponible previsiblemente hasta el 31 de agosto.

Las entradas tendrán un coste simbólico de 5 euros, destinándose íntegramente a los damnificados por los incendios.

El exárbitro Rafa Guerrero y el exfutbolista David Murci apadrinan el evento deportivo y muy humanitario