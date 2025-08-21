Goles para seguir creciendo

Borja Vázquez espera aportar su grano de arena para que la Deportiva alcance sus objetivos deportivos. Así lo precisó en su puesta de largo oficial en las instalaciones de El Toralín el delantero jerezano de 20 años, que llega al club blanquiazul cedido por el Cádiz. Su deseo es «crecer de la mano» del conjunto berciano.

Borja Vázquez, que ya tuvo ocasión de participar en el último encuentro de la SD Ponferradina frente al Racing de Ferrol que finalizaba con empate a uno, quiere dar «un pasito más en la categoría», después de su cesión la pasada campaña en el mercado invernal al Atlético Sanluqueño.

Pese a su envergadura física con 1,86 de estatura y tras haber sido en categorías inferiores un delantero de referencia, posteriormente se ha enfocado hacia la posición de banda donde considera que puede ofrecer un mejor rendimiento.

Una de sus mejoras pasan por la capacidad realizadora, algo que hasta ahora ha sido uno de sus déficits «porque es cierto que los números no me han beneficiado», reconoció, aunque sea una faceta en la que está trabajando para mejorar sus registros.

El jugador blanquiazul, que estuvo acompañado por Jesús Fernández, de la dirección deportiva del club ponferradino, apuntó también que se había encontrado con un buen grupo en el vestuario. Y eso sin duda ayuda a luchar de una mejor forma por los objetivos.

La última prueba en la preparación para el conjunto berciano llegará este sábado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo donde la Ponferradina disputará una nueva edición del Torneo de la Galleta ante el Athletic Club B, que será rival en el grupo 1 de Primera RFEF. Una categoría que empezará a rodar justo para la Deportiva el 31 de agosto midiéndose al Real Avilés en feudo asturiano. Y en la que el club berciano tratará de luchar por los puestos de honor y hacer méritos para el ascenso.