San Emeterio y Moltenis, refuerzs para el centro del campo y la defensa en la SD Ponferradina

La Deportiva suma dos nuevos integrantes a su proyecto deportivo para reforzar su centro del campo y la línea defensiva. El primero es Fede San Emeterio. Llega al equipo procedente del Cádiz CF, con el que ha competido las últimas temporadas. San Emeterio se formó en la cantera del Racing, con cuyo primer equipo debutó en 2014 con 16 años. En 2016 se incorporó al Sevilla Atlético. En 2018 firmó por el Valladolid y fue cedido al Granada CF, con el que ascendió a Primera. En el curso siguiente, ya en la plantilla blanquivioleta, debutó en Primera. En 21/22 inició la liga en Segunda con el Valladolid y en el mercado de invierno fue cedido al Cádiz CF, club que fichó en 2022.

El defensa Boris Moltenis.SDP

En el apartado defensivo llega Boris Moltenis. El nuevo futbolista blanquiazul ejerce como defensa central, procede del FC Sochaux y es internacional con Martinica. En dicho equipo completó su etapa formativa y debutó como profesional en 2018 en la Segunda francesa. Después militaría en el Wisla. Tras una temporada, fichó por el Austria Lustenau. La pasada jugó en el Sochaux.