Jesús Rodicio hace de La Masía su casa

Jesús Rodicio Palma seguirá puliendo a los jóvenes talentos de la cantera del FC Barcelona. El preparador físico de San Justo de la Vega, que el pasado ejercicio fichaba por la entidad blaugrana para aplicar sus métodos de trabajo en La Masía, mantendrá su estatus dentro de las categorías inferiores del club una vez que los rectores de este apartado hayan ratificado su confianza en él.

La misma que lo llevó a dar el pasado curso el salto de un club con historia como el CE Europa y que también tuvo entre sus escenarios precedentes el Atlético Astorga desde donde daba el salto a nivel profesional tras haberse iniciado en esta faceta en el CD Astorga. Jugador en su día también del Atlético Astorga, Jesús Rodicio ha cumplimentado con 36 años un trayecto jalonado de éxitos que incluye otros clubes como el Villaralbo, Zamora, Gavá y la Academia Marcet para recalar en el CE Europa.

Experto en la preparación física y con un prestigio ganado con los resultados De San Justo de la Vega a Barcelona haciendo escala por otros lugares de paso que han llevado a Jesús Rodicio a hacerse un sitio dentro de una de las mejores canteras del mundo, la del FC Barcelona. Con 36 años, una edad todavía joven, ya sabe lo que es disfrutar con su trabajo de las alegrías que reportan los ascensos de categoría, con el Atlético Astorga y CE Europa. En Villaralbo, Zamora y Gavá también dejó su impronta hasta que el pasado curso daba el paso a uno de los grandes transatlánticos del futbol mundial.

Sus referencias, ganadas con el trabajo diario, no pasaron desapercibidas para los rectores de la cantera blaugrana. El método de trabajo de Rodicio era el idóneo para aplicarlo a sus equipos de las categorías inferiores. En este caso en el sub-14 de División de Honor. Con niños que como se desarrolla el fútbol de hoy en día no están tan lejos del peldaño profesional.

Ejemplos hay muchos y el FC Barcelona es uno de esos clubes que apuestan por una cantera que debe estar preparada de la mejor manera posible. Y ahí Jesús Rodicio tiene su cometido. Y los resultados también están ahí.

De ahí a un Barça en el que repite al frente de la preparación física del División de Honor sub-14. Un plantel que cuenta con jugadores que en un futuro, en algunos casos no muy lejano entrarán a formar parte de la maquinaria del primer equipo culé. Entre ellos como apuntan técnicos y periodistas que siguen a la cantera del FC Barcelona, David Moreno.

En apenas una temporada Jesús Rodicio ya ha dejado su impronta con un trabajo que tiene su reflejo sobre el terreno de juego. En edades tan importantes para la formación de los jugadores la preparación física ocupa un papel relevante. Muscularmente y también de refuerzo para evitar que esos esfuerzos cada vez más importantes a los que obliga el fútbol de alto nivel, sea la categoría que sea, no repercutan en lesiones que puedan marcar el futuro de sus protagonistas.

Los apuntes Primeros pasos

De 2009 a 2011 en la Escuela de Fútbol del CD Astorga con los alevines. Y de 2011 a 2013 en los juveniles del Atlético Astorga.



Faceta profesional

En el 2012 se incorpora como preparador físico al Atlético Astorga hasta 2015. Disfrutó en el club con el ascenso a Segunda B. Luego llegaría al Villaralbo de la Tercera (2015-2016) y al Zamora de la misma categoría (2017). De ahí se traslada en 2018 a Barcelona para incorporarse a la Academia Marcet. En 2021 lo compagina con clubes como el Gavá primero. Luego el CE Europa con el que ascendió a 2ª RFEF y a punto estuvo de hacerlo a la 1ª RFEF antes de recalar en el FC Barcelona.



Futbolista

Llegó a militar como jugador en el Atl. Astorga como sub-23 a las órdenes de Miguel Ángel Miñambres, Belarmino López y Simón Pérez.



Preparación

Cursó los estudios de preparación física en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 2006 a 2011. En los últimos compaginó al formación académica con el CD Astorga.

Algunos de esos jugadores a los que prepara Rodicio llegarán lejos como están ya lo están haciendo un buen número en el primer equipo culé. La necesidad del FC Barcelona de apostar por la cantera debido a los condicionantes económicos ha convertido a la Masía en su gran referente. Y en esa apuesta Jesús Rodicio ha entrado a formar parte. Con jugadores sub-14. Pero como van sucediendo los acontecimientos y su calidad y profesionalidad le auguran incluso escalones más altos en un futuro que no parece muy lejano.

El Barça y Jesús Rodicio harán así por segundo año el mismo camino y lo hacen en un deporte como el fútbol que desde que era niño se convirtió en una forma de vida para el preparador físico de San Justo de la Vega.