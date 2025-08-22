La Deportiva afronta su última prueba antes de la Liga

La Deportiva pone este sábado punto y final a sus partidos de pretemporada. Lo hace en el Torneo de la Galleta en Aguilar de Campoo (Palencia), que celebra su 19ª edición y en el que tendrá como rival al Athletic B, con el que se encontrará en la Liga en el grupo 1 de Primera RFEF.

El conjunto berciano llega a la cita después de dos enfrentamientos también ante rivales de su grupo, CD Lugo y Racing de Ferrol, con los que sumó su única victoria en la preparación (3-2 en El Toralín) y empate a domicilio (1-1) en tierras gallegas.

El apunte Supera los 7.000 abonados

La Deportiva ha vuelto a repetir el respaldo de su afición a pesar de quedarse la última temporada a las puertas del ascenso a Segunda, con una dolorosa derrota en la despedida en El Toralín ante el Andorra. A pesar de este mazazo, que se sumaba al fallido intento de la campaña anterior, donde fueron eliminados en la primera ronda de ascenso por el Córdoba y de la subida del precio de los abonos, justificado en la congelación de los precios durante casi una década, la afición blanquiazul ha vuelto a responder de manera mayoritaria. Tras la apertura del plazo para la modificación de asientos, el número de abonados, a poco más de una semana para el inicio de la Liga, es de más de 7.000.

El técnico Fernando Estévez podría ya incluir en la convocatoria a sus dos últimos jugadores con los que cierra la plantilla, el defensa central francés Boris Moltenis y el centrocampista Fede San Emeterio, con el fin de irles dando algún minuto de cara al inminente comienzo de la competición el 31 de agosto en el estadio Suárez Puertas donde se medirán al recién ascendido Real Avilés Industrial.

Para el plantel blanquiazul esta será la última prueba con la que comprobar si todas las piezas de la maquinaria futbolística están acopladas y funcionan como desea el técnico. Las exigencias de la Liga no permiten descuidos y desde la primera jornada la Deportiva debe empezar a hacer los deberes.

El encuentro de esta tarde se presenta también como una oportunidad para que el técnico Fernando Estévez comprueba la fiabilidad de los últimos en llegar. Aún con el necesario rodaje, pero aún así con la opción de poder calibrar las cualidades para adaptarse al estilo de juego que propone el entrenador.

Y todo frente a un adversario al que se va a medir la SD Ponferradina en dos ocasiones dentro del campeonato de Liga en la Primera Federación.