La SD Ponferradina se despide con derrota

La Deportiva puso punto y final a su pretemporada con derrota. Bien es cierto que será a partir del domingo 31 cuando la Liga levante el telón con el Real Avilés como primer rival cuando llegue lo importante. Pero la fase de preparación de los blanquiazules no ha sido la mejor posible. Esta vez el Athletic B, con el que se medirá en el campeonato liguero de la Primera Federación, fue el encargado de frenar a una SD Ponferradina (0-1) que sigue con muchos problemas de cara al gol. Y eso lo está pagando caro.

En el Trofeo de la Galleta disputado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo los ponferradinos no jugaron un mal encuentro. Pero su nula pegada a la hora de concretar las ocasiones permitió al filial rojiblanco tener sus opciones y en una de la que dispusieron decantar el encuentro a su favor.

En la primera parte el encuentro fue bastante parejo. Con pocas llegadas con peligro ante la portería rival. Y en todas ellas los porteros estuvieron más efectivos. El desacierto también tuvo su parte de culpa. Con Ángel, Ger Nóvoa, Undabarrena, Sergio Benito, Eneko, Borja Valle, Xemi, Frimpong, Borja Vázquez, Andoni López y Diego Moreno saltaba la Deportiva al terreno de juego para disputar la primera parte. En la segunda entraban Barredo, Mula, Keita, Pau Ferrer y Boris por Ángel Borja Vázquez, Andoni López, Borja Valle y Frimpong. Y a los tres minutos, en el 48, el Athletic B lograba adelantarse en el marcador con el tanto de Adrián Pérez. Estévez iba a introducir más cambios con Jorrín, Cortés y Bruno en lugar de Diego Moreno, Sergio Benito y Xemi en busca de reconducir la situación. Luego lo harían Borja Fernández, Vasco y Kyisil por Undabarrena, Eneko y Ger Nóvoa. Pero el panorama no iba a cambiar.

Tampoco el marcador que mostraba una nueva derrota para la SD Ponferradina. Eso sí, aún en la fase de pretemporada.