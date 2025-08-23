El Barça sufre hasta el final para remontarle al Levante (2-3)

Publicado por Paula Lerín Valencia Creado: Actualizado:

El Barcelona sudó para remontar a un aguerrido Levante (2-3) que logró adelantarse en la primera parte con los goles de Romero y Morales, pero Pedri González y Ferran Torres empataron el partido en el inicio de la segunda parte y en el minuto 91 Elgezabal marcó en propia meta al intentar rechazar un centro peligroso de Lamine Yamal. El Barcelona monopolizó el balón y en los primeros compases Lamine Yamal ya dejó destellos de su calidad. Mientras, el plan del Levante de Julián Calero era claro: balones largos a la espalda de la defensa. Y ahí llegaron sus dos goles antes del descanso.

Poco le duró la alegría al recién ascendido. El equipo de Flick despertó y logró poner el empate. En el 49, Pedri recortó distancias con un tiro desde fuera del área y tres minutos después Ferran marcó el 2-2 . Y en el 91 llegaría la sentencia con el gol en propia puerta de Elgezabal.