El Atlético Astorga tiene afición en Etiopía

Uno de los hermanos Delas junto a otros tres jóvenes con la camiseta del Atlético Astorga.TWITTER

La afición al Atlético Astorga traspasa fronteras. Donde se encuentra un astorgano, en cualquier parte del mundo, el club está presente. También en Etiopía. Allí los hermanos Rodrigo y Gonzalo Delas hacen patria por su ciudad y el equipo de su tierra entre los habitantes de una de sus muchas aldeas.

La prueba, el video que colgaban en las redes sociales en el que aparecen un grupo de 14 jóvenes con la camiseta del Atlético Astorga y una frase recitada al unísono por todos ellos, en español, 'Viva el Atlético Astorga'.

Tan lejos ha llegado la elástica del club maragato que esta temporada tratará de hacer historia en la Segunda Federación tras su brillante ascenso en el pasado ejercicio 2024-2025.

YA HAY FECHA PARA EL DEBUT

El Atlético Astorga iniciará su camino en la Segunda Federación el sábado 6 de septiembre. Será en el estadio de La Eragudina a partir de las 18.00 horas y frente al Real Ávila cuando el balón empiece a rodar oficialmente en una Liga en la que los de José Luis Lago han depositado todas sus ilusiones.

Y también para una afición que será el jugador número 12 en este ilusionante periplo por la nueva categoría. Y en sábado, el día habitual en el que desde hace tiempo el Atlético Astorga disputa sus encuentros como local.

El club espera que el estadio pueda presentar una entrada sobresaliente con el reto de ayudar a que los verdes sumen sus primeros tres puntos frente a un complicado adversario.

TROFEO SANTA MARTA

El Atlético Astorga se imponía en el Trofeo Santa Marta, penúltimo test de su pretemporada, al Guijuelo por 3-1 en el estadio de La Eragudina. En esta ocasión los goleadores por parte maragata fueron Adri Álvarez (minuto 1), Ayub (minuto 57) que rompía el empate a uno, y Keita en propia puerta (minuto 85).