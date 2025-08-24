Los líderes mandan en Matallana de Torío

David Villalba y Carlos Mondelo en su cara a cara en el corro celebrado en Matallana de Torío en el que los líderes no dieron opción a sus perseguidores.ÁLVARO. QUIÑONES

Publicado por ÁLvaro Quiñones Matallana de Torío Creado: Actualizado:

Pleno total de líderes en el corro de Matallana de Torío, empezando por la categoría femenina en la que Priscila Martínez, Beatriz Riaño y Edili García afianzan su privilegiada posición y dan un golpe sobre la pesa para hacerse con el título. En la categoría masculina los líderes no dejaron pasar la oportunidad de aumentar distancias frente al resto de rivales. En ligeros, Sergio López vencería a Florian Yugueros en la final.

David Riaño ganaba en medios a Carlos Fernández en el último combate mientras que en semipesados Adrián Rodríguez doblegaba a Rodrigo Fuentes en las semifinales y a Unai del Campo, asentado en la categoría, en la final. En pesados Pedro Alvarado luchaba con más cabeza que nunca aun sin olvidarse de su fuerza y dejaba una cadrilada contra Abel en las semifinales y más tarde vencía a Jorge Rodríguez en la gran final.

El próximo corro será en Villanueva de las Manzanas el sábado 30 de agosto a las 17.00 horas.