«Dentro de la igualdad nuestro triunfo es justo»

Rubi, entrenador del Almería, calificó como «justo» el desenlace del encuentro frente a la Cultural. «El equipo ha salido muy concentrado y salvo en el minuto 80 con dos situaciones tras saque de banda, lo tuvimos controlado». Para el técnico visitante, «dentro de la igualdad que existió sobre el terreno de juego quizás el que hizo más méritos para lograr la victoria fue el Almería». Y añadió: «Nosotros llevamos más el peso del partido. Sus ocasiones llegaron de saques de banda, pero en el plano general la balanza tenía que decantarse de nuestro lado».

Y no dudo en «felicitar a todo el equipo. Hemos cometido muy pocos errores y el mérito es de todos».

También se refirió a la disposición de la Cultural con tres centrales. «No me lo esperaba. Cada uno juega sus cartas. Pero una vez que tuvimos la información ajustamos para minimizar su peligro».

Rubi habló de la fiabilidad defensiva tras encajar en la anterior jornada cuatro goles. «Todos sabemos defender. Porque nos hayan metido cuatro goles en un partido no significa que no seamos eficaces en defensa. Se ha visto ante la Cultural que sí lo somos».

Sobre la Cultural también tuvo palabras el entrenador del Almería: «He visto a un equipo bien armado tras siete años sin estar en esta categoría en una temporada en la que precisamente se jugó con nosotros el descenso y nos salvamos por el golaverage. Salieron con tres centrales intentando pararnos. Nos han puesto las cosas difíciles aunque ellos arriesgaron menos que nosotros. Un encuentro igualado y ahí le doy mérito también al rival». Y apostilló: «Esta categoría es muy dura. Los equipos trabajan los partidos y te ponen las cosas difíciles».

- «Nosotros llevamos el peso del partido y sus acciones de peligro nacieron a través de saques de falta»