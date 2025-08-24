«Merecimos más pero ellos tuvieron el acierto"

Raúl Llona, entrenador de la Cultural, valoró el encuentro realizado por su equipo como positivo aunque con el resquemor que produce toda derrota. «El empate hubiera sido lo más justo por los méritos de unos y otros. Aunque en esto de lo que se trata es de acertar y eso lo ha hecho el Almería». Para el técnico riojano, el partido frente a lo andaluces «no tuvo nada que ver con el que jugamos en Burgos».

«Hemos hecho muchas cosas positivas aunque la derrota deja un sabor amargo. Merecimos más e incluso dispusimos de dos ocasiones muy claras, una en la primera parte con Chacón y otra en la segunda de Rodri».

Llona precisó que la idea para medirse al Almería la tuvo clara y así se plasmó sobre el terreno de juego: «Teníamos claro la forma de defender y tratar de anular el peligro del rival. No pudimos contar con Satrústegui con molestias en una rodilla tras un lance con el balón en un entrenamiento, pero eso no varió nuestra disposición. Queríamos hacernos fuertes para evitar que pudieran hacernos daño a nuestras espaldas con los jugadores de calidad que tienen. Es verdad que jugamos con tres centrales puros, pero otras veces lo hemos hecho con otros jugadores».

Para Llona, y a pesar de no haber sumado, se pudo comprobar como el equipo «ha crecido y eso nos hace sentir satisfechos». También se refirió a Rodri y su gran partido: «Ha hecho un encuentro muy completo. En la primera parte más en la faceta defensiva y en la segunda por el perfil izquierdo ha ganado muchos duelos. Su partido es de nota alta. Nos ha dado muchas opciones de salir con el balón». Y sobre la afición precisó: «Ha estado volcada como siempre con el equipo y esa ayuda es la que necesitamos».

