El Ademar no aguanta al Sporting

Publicado por Redacción Matosinhos Creado: Actualizado:

SPORTING DE LISBOA 42

Ali (Kristensen); Pedro Martínez (2), Moga (1), Natán Suárez (2), Martím Costa (5), Romero (4), Branquinho (3); Berlin (2), Carlos Álvarez (7, 2 p), Gurri (2), Kiko Costa (6), Salvador (1), Gassama (1), Monteiro (4) y Borkelsson (2).

ABANCA ADEMAR 27

Barkhoradari (Álvaro Pérez); Darío Sanz (4, 1 p), Rodrigo Pérez (6), Benites (-), Miñambres (2), Edu Fernández (-), Zapico (3); Rozada (-), Alberto Martín (2), Sergio Sánchez (2), Wasiak (4), Albizu (3) y Adrián Fernández (1).

Parciales: 2-1, 5-3, 8-5, 10-6, 15-9, 18-13 (descanso); 21-16, 26-18, 31-21, 35-25, 39-26, 42-27 (final). Árbitros: Marc Rodrigues y Simao Brandao. Excluyeron por dos minutos a Berlin, Romero y Moga por Sporting: Benites y Rodrigo Pérez por Ademar. Incidencias: Segunda semifinal de la IV Supercopa Ibérica disputada en el pabellón de Matosinhos (Portugal) ante unos 2.500 espectadores.

El Sporting CP apabulló al Abanca Ademar (42-27) en la segunda semifinal de la IV Supercopa Ibérica que se disputa en Matosinhos (Portugal) y se citó con el Barcelona, que se impuso al Oporto (28-25), en la final del domingo, a partir de las 17.30 horas. El equipo leonés se medirá al Oporto por el tercer y cuarto puesto, a partir de las 14.30 horas.

El campeón de liga y copa lusos, con un marcado acento español en su plantilla —hasta cinco jugadores, dos de ellos ademaristas— y otros, como el propio técnico, Ricardo Costa, con pasado en la Liga Asobal, demostró su enorme potencial, con un equipo con multitud de recursos, capitaneado por los hermanos Costa, Kiko y Martim, junto a otros internacionales del emergente balonmano portugués.

Los leoneses sólo aguantaron en los primeros compases aunque a lo largo de la primer mitad fueron capaces de contener al rival en los primeros quince minutos, gracias a la aportación del capitán Rodrigo Pérez Arce y a pesar de volver a mostrar las carencias de lanzamiento exterior con que cuentan, teniendo que trabajar mucho cada ataque.