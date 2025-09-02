Astorga vibra con el Ademar

El Abanca Ademar vuelve a Astorga para honrar a una afición que siempre se ha volcado con el conjunto ademarista y que siempre le ha dado el cobijo necesario en los momentos más complicados por diferentes razones. El pabellón maragato Felipe Miñambres será el que acoja este próximo viernes, día 5 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, amistoso final en la pretemporada del Ademar, justo antes del arranque liguero. El equipo que dirige en la parte técnico el siempre combativo desde el banquillo Dani Gordo se medirá al Nava en un choque que calibrará el estado de forma del equipo ademarista después de la disputa de la Supercopa Ibérica, en la que mostró dos caras bien diferentes. Es el último ensayo antes de enfrentarse al Cangas en el estreno en Liga Asobal.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, se refirió al choque amistoso y pidió a la afición astorgana a crear un gran ambiente en las gradas a favor del cuadro ademarista: «Tenemos el gusto de presentar un nuevo partido del Ademar en Astorga. Confíamos en que ganen al Nava». También animó a toda la provincia leonesa para visitar la ciudad, disfrutar del encuentro y respaldar al equipo.

Por lo que se refiere al dirigente del Abanca Ademar, Tano Franco, expresó: «Hay que agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Astorga que siempre nos trata muy bien. El viernes jugamos el último partido preparatorio previo al comienzo de la Liga Asobal. El Nava va a ser una buena piedra de toque para ver cómo estamos de cara al estreno oficial contra el Cangas». Quiso poner en valor a Astorga, que siempre ha mostrado su cariño y apoyo con el Ademar, también mientras se prolongaron las obras en el Palacio de Deportes de León.

Las localidades ya se encuentran a la venta en las taquillas a un precio de 5 euros, mientras que los menores de 14 años tienen la entrada gratuita. Todos, tanto Astorga como el Abanca Ademar, esperan que sea una nueva fiesta del balonmano.