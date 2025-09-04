Pablo Juárez brilla en el Nacional máster

Las aguas del río Trubia en Asturias ejercieron en esta ocasión como juez del Nacional de Salmónidos Mosca en la categoría máster. Con una destacada representación leonesa y a nivel individual la notable actuación de Pablo Juárez Vinagre que se quedó con la miel en los labios con la cuarta posición final en la clasificación individual que fue dominando durante las tres primeras mangas aunque su único pez de captura en la última le apartaba de las medallas.

Pablo Juárez lo tuvo en su mano aunque esta vez la suerte le fue esquiva en el momento más importante de la competición que en este apartado situaba en lo más alto del podio al vasco Unai Urkia con 30 puestos totales por delante del riojano Miguel Ángel Vitoria (71) y el gallego José Manuel Socastro (73). La cuarta posición tenía como destinatario a Pablo Juárez Vinagre que paliaba algo su disgusto de haberse acariciado las medallas y quedarse a las puertas con el ascenso a Alto Nivel. Y con ello con la posibilidad de optar el próximo año a un puesto con la selección máster en el Mundial.

En el top-10 también finalizaba otro leonés, José Luis Nieto mientras que Juan Carlos Castro lo hacía en el puesto 16 y en el 21 Pablo Castro Pinos el 'Bombero' que competía por Asturias junto a los también leoneses, Miguel Bao y Francisco Javier Álvarez Tejedor, logrando junto al resto de compañeros del Principado el bronce por selecciones.

Precisamente Bao era el 25 en la clasificación individual y Carlos González, burgalés afincado en León, el 39. Francisco Javier Álvarez Tejedor concluía el 60 y Juan Miguel Barrientos el 61.

Por selecciones territoriales el gato al agua, en este caso la trucha, se le llevaba la Federación Vasca con 101 puestos totales mientras que la medalla de plata iba a parar a manos de la Federación de Galicia con 105 puntos. El bronce era para la anfitriona Asturias con tres de sus integrantes leoneses (Bao, Castro Pinos y Álvarez Tejedor) con Extremadura ocupando el cuarto puesto y Castilla y León, habitual en el cuadro de honor, que quedaba en esta ocasión sin el premio de una presea por equipos al finalizar en la quinta posición con 153 puestos totales. El mejor del combinado en cuanto a los pescadores que puntuaban para el equipo era Juan Carlos Castro con su 16ª posición final.

Y todo en un Nacional que contó con casi 90 protagonistas con una destacada presencia de leoneses refrendando el potencial de la provincia en la pesca.