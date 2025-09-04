Adiós por la puerta de atrás al Europeo

Publicado por Carlos Mateos Limasol Creado: Actualizado:

España cayó ante la Grecia (86-90) de un decisivo Giannis Antetokounmpo y, con ello, firmó la peor actuación de su historia en un Eurobasket, eliminada en la fase de grupos de un torneo al que llegaba como vigente campeona.

Un final triste para España, que no hace honor a la brillante trayectoria de su técnico, Sergio Scariolo, que cambia el banquillo del combinado nacional por el del Real Madrid. Todo o nada. Vida o muerte. La victoria de Bosnia-Herzegovina sobre Georgia obligaba a España, vigente campeona y presente en todos los podios desde 2007, a ganar si quería estar entre los 16 mejores y enfrentarse, como segunda de grupo, a la Eslovenia de Luka Doncic en octavos de final. Necesidad tenían también los helenos, que, aunque ya clasificados, podían acabar primeros o cuartos.

Las ansias de triunfo de unos y otros provocaron un inicio de partido frenético, una auténtica exhibición de acierto. Durante los cuatro primeros minutos entraron todos los tiros en ambas canastas menos un libre de Santi Aldama. Alguien tenía que claudicar en ese inusual toma y daca y fue España. De los vestuarios salió ‘La familia’ con un miembro menos, Darío Brizuela, lesionado en la primera parte. Y también con una fe ciega en sus posibilidades que desconcertó a los griegos. Así, cinco puntos seguidos de Jaime Pradilla impulsaron un parcial de 9-0 que permitió cambiar la dinámica y equilibrar las cosas. Ni siquiera otro arreón individual de Giannis cambió el guion para una España que había vuelto y quería quedarse (52-56).

A la llamada a filas se sumó Mario Saint-Supéry con un triple; y finalmente, con otra de Willy, los de Sergio Scariolo terminaron cincelando un parcial de 10-4, poniéndose adelantándose por primera vez desde el 2-0 (73-72).

No pudo ampliar más la renta contra un oponente que se aupó de nuevo con triples, pero sí mantenerla para entrar en los últimos tres minutos uno arriba mientras el pabellón gritaba ‘Hellas, Hellas’. Ese ambiente despertó de nuevo a la fiera Antetokoumpo, que se puso al frente mientras rozaba ya el triple-doble.

Le tocaba a España gestionar con acierto los compases decisivos, pero al igual que contra Italia, en el que también tuvo otra oportunidad de clasificarse, se complicó el desenlace. Una posesión larga mal terminada y una canasta de Sloukas elevaron una ventaja que era de cuatro a falta de 33 segundos.

Las opciones de llevarse el duelo pasaban por los tiros libres, el aspecto más débil del equipo, el segundo con peores datos del Eurobasket. Y ese problema se hizo patente en el momento más inoportuno.