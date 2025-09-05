El Atlético Astorga abre la puerta a la ilusión

El Atlético Astorga levanta este sábado el telón a una Liga en la que buscará dar lo mejor de sí a nivel futbolístico.VIRGINIA MORÁN

Llegó la hora de la verdad para el Atlético Astorga. El de su debut en la Segunda RFEF, categoría en la que los maragatos buscarán ser protagonistas con su juego y donde el principal objetivo pasa por la permanencia.

Después de una pretemporada jalonada con triunfos (solo un empate y ninguna derrota), los de José Luis Lago abren este sábado de par en par las puertas de La Eragudina (18.00 horas) a una Liga ilusionante en la que el primer examen llega de la mano del Real Ávila, un adversario peligroso que el pasado curso disputó la fase de ascenso a Primera Federación.

Con hasta una decena de novedades respecto a la pasada temporada, el Atlético Astorga tratará de hacerse fuerte en su feudo desde el primer encuentro. Sabedor de que en casa se empiezan a consolidar los objetivos, los verdes tratarán de frenar a un rival que a pesar de su irregular pretemporada y con nuevo inquilino en el banquillo cuenta con argumentos suficientes para convertirse en un escollo de alta dificultad.

La solvencia en defensa debe ser uno de los argumentos con los que los maragatos traten de domar a su oponente. La línea de retaguardia ha sido uno de sus puntos fuertes y sin duda el Real Ávila se presenta como un examen para corroborarlo cuando llega el momento clave. En plena competición oficial.

También en ataque el Atlético Astorga debe mostrar sus virtudes. Tras el adiós de Carlos Mas, su máximo artillero en pasado ejercicio, ese rol parece que va a repartirse en esta Liga entre varios jugadores. Algo que puede resultarle provechoso. Ayub, Ribeiro, Adri Álvarez o Mario deben sacar a relucir su olfato para acertar con la portería rival. En pretemporada alguno ya se ha destapado aunque con la relevancia de los puntos en juego necesitarán dar un paso adelante.

Eso sí, todo para mantener un estilo de juego, unas señas de identidad que el pasado curso llevaron a los de José Luis Lago al ser un referente de su grupo en la Tercera Federación consiguiendo al final de la temporada regular el merecido ascenso. Un estilo que tiene en el juego de ataque como un apartado innegociable. También el ser consistentes desde el primer al último minuto. Frente al Real Ávila lo va a necesitar.

Por parte de los visitantes, su técnico ya ha resaltado la alta exigencia que le va a plantear el Atlético Astorga. Para ello buscará dar con la tecla de un plantel que acude a La Eragudina con todo salvo la baja de Prince, convocado con su selección de Guinea Ecuatorial.

Todo para un encuentro entre dos equipos que ya han cruzado sus caminos no hace muchos años en la Tercera Federación y ahora lo hacen como protagonistas en una categoría superior a la que el Atlético Astorga ha llegado. Y para quedarse.