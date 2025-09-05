Diario de León

El Ademar pierde en su último test (20-22)

BALONMANO. Los de Dani Gordo ceden en su último compromiso de pretemporada en Astorga y en un encuentro muy igualado en ambas partes frente a un Nava más efectivo

El Abanca Ademar no pudo despedir su pretemporada con un resultado positivo.

El Abanca Ademar no pudo despedir su pretemporada con un resultado positivo.

Miguel Ángel Tranca
Astorga

El Abanca Ademar no pudo despedir su pretemporada con triunfo. Toco derrota frente al BM Nava (20-22) en su último test. Los de Dani Gordo afrontaban en envite en una pista en la que se sienten como en casa, la del pabellón Felipe Miñambres de Astorga, dispuestos a reararse de ánimos para una Liga que está a la vuelta de la esquina.

Con Lodos y Lindqvist en la enfermería a causa de sendas lesiones, el Abanca Ademar se veía las caras con un enemigo que en los últimos años ha crecido a nivel deportivo y que con una férrea defensa maniató las opciones ofensivas de los leoneses. El Abanca Ademar también respondió con eficacia a la hora de salvaguardar su portería. Y eso llevó al intermedio a un marcado ajustado y también corto de 10-11 a favor de los segovianos.

Las espadas estaban en todo lo alto para la segunda parte en la que la igualdad fue la nota dominante con ligeras ventajas y jugadas en las que anotar se convertía en una labor de alta exigencia.

El Abanca Ademar tuvo sus oportunidades aunque se iba a estrellar ante la defensa del BM Nava y también con su falta de acierto ante la portería. No obstante el rival tampoco ofrecía mayores dosis de acierto. Eso sí, a los leoneses les tocó reaccionar tras ir perdiendo hasta por cuatro goles con el 13-17 y 15-19. Hasta que en el tramo final y en ese pulso de acierto-desacierto el BM Nava decantaba la balanza a su favor para hacerse con el triunfo por 20-22.

