El Ademar pierde en su último test (20-22)

El Abanca Ademar no pudo despedir su pretemporada con triunfo. Toco derrota frente al BM Nava (20-22) en su último test. Los de Dani Gordo afrontaban en envite en una pista en la que se sienten como en casa, la del pabellón Felipe Miñambres de Astorga, dispuestos a reararse de ánimos para una Liga que está a la vuelta de la esquina.

Con Lodos y Lindqvist en la enfermería a causa de sendas lesiones, el Abanca Ademar se veía las caras con un enemigo que en los últimos años ha crecido a nivel deportivo y que con una férrea defensa maniató las opciones ofensivas de los leoneses. El Abanca Ademar también respondió con eficacia a la hora de salvaguardar su portería. Y eso llevó al intermedio a un marcado ajustado y también corto de 10-11 a favor de los segovianos.

Las espadas estaban en todo lo alto para la segunda parte en la que la igualdad fue la nota dominante con ligeras ventajas y jugadas en las que anotar se convertía en una labor de alta exigencia.

El Abanca Ademar tuvo sus oportunidades aunque se iba a estrellar ante la defensa del BM Nava y también con su falta de acierto ante la portería. No obstante el rival tampoco ofrecía mayores dosis de acierto. Eso sí, a los leoneses les tocó reaccionar tras ir perdiendo hasta por cuatro goles con el 13-17 y 15-19. Hasta que en el tramo final y en ese pulso de acierto-desacierto el BM Nava decantaba la balanza a su favor para hacerse con el triunfo por 20-22.