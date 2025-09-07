El Atlético Mansillés no mereció la derrota frente al Guijuelo (1-0)

Publicado por A. Ortiz Guijuelo Creado: Actualizado:

GUIJUELO 1

Johan, Boigues, Flórez, Juan Carlos, José Ruiz, Álex García (Santa, min 82), Cristóbal (Keita, min 82) Alberto Martín, Mesfin (Segura, min 62), Rober (Aleix Ruiz, min 90) y Kinateder.

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Alex, Asier (Rodríguez, min 63), Viti, Pani, Matos, Farago (Gagik, min 72), Celada (Javier, min 46), Jorge, Del Valle (Ionut, min 46), Jairo y Mario (Alejandro, min 82).

Gol: 1-0, min 2: Rober. Árbitro: Héctor Juan (Colegio Castellano y Leonés). Mostró tarjeta amarilla a Johan y Diego. Incidencias: Campo Municipal Luis Ramos de Guijuelo. Buena entrada. Primer encuentro de Liga para ambos equipos dentro de la Tercera Federación en su grupo octavo. Terreno de juego en aceptables condiciones en una tarde bastante agradable en cuento a la temperatura.

El Atlético Mansillés salió de vacío de su visita frente a uno de los equipos llamados a ser protagonistas en la parte alta de la tabla, el Guijuelo. Los leoneses cedían por un 1-0 que no reflejó lo acontecido sobre el terreno de juego. Y es que el Mansillés mereció algo más.

La primera parte empezó con el pie izquierdo para los visitantes. Tan solo habían pasado dos minutos de partido y ya estaban por detrás en el marcador. El tanto del Guijuelo lo transformaba Rober a través de un gran centro de Mesfín. El delantero del conjunto salamantino remató el centro y fue imparable para Álex.

Tras unos minutos de pausa, llegaría un penalti para el Mansillés. Pero Johan lo paró. El Mansillés siguió intentándolo, pero no tuvo suerte esta vez.