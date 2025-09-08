Lo que cuesta ganar ya es notorio

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fernando Estévez, entrenador de la Deportiva, dijo tras el partido del pasado sábado lo siguiente: «Bienvenidos a la realidad de la categoría. Hay que sudar casi sangre para sacar algo positivo. Tenemos que aprender, porque cuando los rivales hacen los partidos tan discontinuos, tenemos que ser más precisos cuando haya juego». Estas palabras se suman a las ya pronunciadas con anterioridad, cuando apuntó la dificultad que iba a entrañar la categoría. Y la clasificación, aun con sólo dos jornadas disputadas, ya nos muestra algo así. De los 40 equipos que componen la categoría entre los dos grupos, sólo dos han sumado los seis puntos en litigio. Curiosamente son dos conjuntos insulares; CD Tenerife en el grupo I y UD Ibiza en el II. Eso sí, hay que tener en cuenta que en el grupo I queda un partido por disputarse y mide a dos escuadras que en la primera fecha ganaron sus respectivos encuentros: Racing-Real Madrid Castilla.

Con sus triunfos 0-2 en Guadalajara y 3-0 ante la AD Mérida, el Tenerife empieza mandando en el grupo I, que es en el que quería jugar. La formación chicharrera ha visto cómo, al margen de los equipos del duelo aplazado, ni Deportiva ni Atlético Osasuna Promesas ni Arenas Club ni AD Mérida vencían en la 2ª fecha del campeonato tras triunfar en la 1ª. El tercer partido que disputará el conjunto canario será ante el Pontevedra en Pasarón.

VIAJE A FERROL

La Federación de Peñas de la Deportiva organiza viaje a Ferrol para el partido del domingo. Parte de El Toralín a las nueve de la mañana de este domingo. Cuesta 33 euros para peñistas, 35 para abonados y 40 para el resto de aficionados. Se puede llevar a cabo la inscripción mañana de 19.00 a 21.00 horas en el bar del estadio y por whatsapp en el teléfono 613545436. También hay viaje organizado por la peña Durandarte 1922.

ANÉCDOTA

En la presentación de la plantilla del Pontevedra la presidenta Guadalupe Murillo se detenía ante el portero Raúl Marqueta y le preguntaba a ver quién era. Tras marcar de cabeza en el primer partido ante el Cacereño y pararle un penalti una semana después a Borja Valle, la afición le pregunta ahora a la mandataria si ya sabe quién es. «Muy poca gente va a puntuar aquí», dijo Marqueta en El Toralín

