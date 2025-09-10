En busca de la categoría perdida por la vía rápida

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después del histórico ascenso a 2ª División en el 2023 y de una notabilísima 1ª temporada en la categoría de plata, el plantel del Racing de Ferrol fue desmantelado y la pasada temporada casi ni compitió. Muy pronto quedó descolgado en la clasificación y con varias semanas de adelanto ya había consumado el descenso sin apenas haber logrado victorias. Ahora el Racing se ha reforzado convenientemente para pelearle al a priori otro favorito del grupo, el Tenerife, el primer puesto y retornar cuanto antes a la categoría perdida. Ha compuesto una plantilla de varios de los jugarores más destacados de la categoría de bronce en las dos últimas campañas, entro los que está el ex culturlista Antón Escobar, delantero por el que peleó el cuadro berciano, pero la apuesta económica del cuadro ferrolano superaba en um 50% la de la Ponferradina.

Ambos conjuntos se veían las caras hace apenas un mes y el resultado fue 1-1. Pau Ferrer adelantó al cuadro berciano en los primeros minutos y Raúl Dacosta empataría en el 2º período para el conjunto de la ciudad naval —ya no es departamental—. El ourensano es uno de los dos integrantes del plantel verde que pasaron por la SD Ponferradina. El otro es Álvaro Ramón. Miquel Parera, Markel Artetxe, Álex Zalaya, Chema Rodríguez, Miguel Leal, Ander Gorostidi, Sergio Tejera, Álvaro Peña, David Concha o los dos ex deportivistas citados componen un grupo de futbolistas de máximas garantías para emprender la empresa planteada.

La Deportiva acudirá a Ferrol a intentar despejar las dudas generadas en el choque ante el Pontevedra y que son las mismas que venían de la pretemporada. Fernando Estévez podrían dar entrada a varias caras nuevas en el centro campo y en posiciones de ataque.

HORARIOS

El Real Madrid Castilla jugará dos partidos de 48 horas al colocarse el aplazado ante el Racing el día 17 y el de Liga contra Atlético Osasuna Promesas el 19. Le pasará lo mismo a la Deportiva, si el choque ante el cuadro osasunista también se jugase el viernes 26, pues el 24 disputa el torneo de León.