Asobal planea un play off por el título

Darle un nuevo balón de oxígeno a la Liga. Eso es lo que pretenden algunos de los miembros que componen la Asobal, que este viernes alza el telón a la 2025-2026 con un formato «que ha perdido interés» en los últimos años, sobre todo tras el dominio absoluto del Barcelona. Una 'tiranía' imposible de combatir si se mantiene el actual sistema de competición basado única y exclusivamente en la regularidad. Salvo contados tropiezos, la hegemonía de los blaugranas es total sin que ninguno de los mortales —tampoco el Abanca Ademar— puedan siquiera ponerles nerviosos.

Por eso, desde hace varias temporadas se viene planteando la idea de instaurar un play off para pelear por el título, aunque nunca llega a buen puerto. Sin embargo, el propio presidente de la Asobal, Servando Revuelta, confirmó esta misma semana que trabajan para convertirlo en realidad de cara a la 2026-2027. «Será complicado ajustarlo dentro del calendario actual, pero está claro que generaría mayor interés entre los amantes del balonmano», asegura. La medida ya se presentó el pasado mes de marzo en asamblea, pero de nuevo terminó en el cajón. De haber recibido el sí de la mayoría de clubes hubiera estado a tiempo para estrenarla esta misma campaña.

El play off por el título se asemejará en gran medida a lo que ya ofrece la Copa del Rey en su final a ocho. Un «broche de oro» a la temporada donde los mejor clasificados enfrenten varias eliminatorias —puede que sean a doble partido— hasta que dos de ellos alcancen la gran final por el título. El boceto de cómo se llevará a cabo está aún en pañales, pero el compromiso de Revuelta parece firme, tal y como dejó claro en la puesta de largo de la Liga.

Falta, eso sí, quorum entre los miembros de la Asobal. Lo cierto es que, tal y como ha podido contrastar este periódico, no todos lo ven con buenos ojos. Las razones que esgrimen son dispares. Un play off por el título requeriría más fechas en el calendario o renunciar a alguna competición como podría ser la Copa del Rey. Además, los clubes que pelean por entrar en competición europea temen que una fase final les perjudique en sus aspiraciones. Otros, en cambio, urgen a gestarlo cuanto antes porque la pérdida de espectadores —cuesta enganchar a un público joven— es «alarmante». Si Servando Revuelta logra finalmente convencer al resto de socios, a lo largo de este curso darán forma a lo que será la nueva Liga desde la 2026-2027.

