El mejor golf está de vuelta con Diario de León

El Torneo de Golf de Diario de León dará este viernes —desde las 14.00 horas— el pistoletazo de salida a un fin de semana intenso y emocionante que culminará el domingo con el Pro-Am. Todo ello en las instalaciones de León y con la presencia de más de un centenar de participantes.

Será el clasificatoria quien inicie la actividad deportiva los días 12 y 13 de septiembre en una cita que ya alcanza su 28ª edición, mientras que para el domingo 14 será el turno del Pro-Am, que en su caso celebra la 24ª edición. Tanto aficionados como profesionales competirán en tres jornadas de máximo nivel a la espera del broche de oro con la entrega de premios y reconocimientos.

Con el Inversor Inquieto

De nuevo, el torneo de Diario de León se llevará a cabo en las instalaciones de León Golf, que siguen a la vanguardia —tal y como reconocen cada año los golfistas profesionales que participan—. El Inversor Inquieto vuelve a ser el gran patrocinador como ya viene ocurriendo en los últimos años. También cuenta con el apoyo de Prieto Olite Joyero, Viajes Leontur, Coral Golf, Marcela Brasa Vinos, Barceló León Conde Luna, Hotel Ancares Balboa y Bodega del Abad.

Llega uno de los torneos más esperados, con mayor solera y participación.