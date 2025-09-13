Tomás Ribeiro, antes de visitar al líder

La Cutural juega este domingo, a partir de las 16.15 horas, en El Sardinero como colista de Segunda División después de disputadas cuatro jornadas, aunque con el afán de sorprender al Racing de Santander, líder en solitario de LaLiga Hypermotion con pleno de puntos (12 de 12) en los cuatro partidos disputados.

El equipo leonés estrenó su casillero de puntos en la cuarta jornada con un empate sin goles en el Reino de León ante el Leganés, y se presentará en Santander con novedades como ha hecho durante casi todas las jornadas. Además, este sábado contrató por una temporada con opción a otra más al defensa central Tomás Ribeiro (Lisboa, 1999), que se encontraba en el paro tras su última etapa como jugador en el SC Farense portugués. Sigue una trayectoria futbolística mayoritariamente en Portugal, con una experiencia también en Suiza, en el Grasshopper Club Zurich.

Además, otras dos últimas incorporaciones de ataque están a disposición del entrenador Llona: el extremo internacional sub-19 Paco Cortés, cedido por el Levante, y el mediapunta brasileño Lucas Ribeiro con tan sólo dos entrenamientos.

En el anterior partido frente al Leganés ya debutaron otros dos delanteros, ambos experimentados en la categoría de plata, Rubén Sobrino y el exracinguista Jordi Mboula.

Una de las principales dudas que puede presentar el técnico culturalista es si empleará la defensa de cuatro que le dio buen resultado ante el Leganés, aunque influyera en gran medida la actuación del guardameta Edgar Badía o volverá a los tres centrales con dos carrileros.

El conjunto racinguista de José Alberto López y el de Raúl Llona también se diferencian en los goles anotados en las cuatro primeras jornadas, ya que mientras el Racing acumula 13 tantos el equipo leonés sólo ha podido cantar uno a favor y anotado en propia puerta por Aitor Córdoba en la derrota inaugural por 5-1 en El Plantío ante el Burgos CF.

Para este encuentro, el entrenador asturiano del Racing recupera a los internacionales Plamen Andreev, Sergio Martínez, Peio Canales y Jorge Salinas, y todo apunta a que tendrán protagonismo, bien al principio o a lo largo del encuentro. Aún así, el técnico del conjunto cántabro tiene claro que, pese a tener dudas, va acertar por el nivel competitivo de la plantilla.