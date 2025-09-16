Mbappé es un auténtico salvavidas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Dos penaltis materializados por Kylian Mbappé (2-1) en una nueva noche europea con remontada en el Santiago Bernabéu, desató la ilusión del madridismo, orgulloso de la imagen del primer acto pero obligado a vencer al Olympique de Marsella en inferioridad, por segundo partido consecutivo, por la expulsión de Dani Carvajal, gracias a la aparición de Vinícius tras un nuevo toque de atención.

El Bernabéu vibra repleto de orgullo con su nuevo Real Madrid. Una máquina de atacar, con defectos defensivos por pulir. Incansable en el robo en campo contrario que da paso a ataques eléctricos. Asociaciones rápidas y disparos. Hasta 18 en el primer acto, 11 a portería. Un equipo que sufre un bajón en las segundas partes pero que comienza a mostrar en partidos lo que trabaja en entrenamientos y que conectó con la grada en la primera noche europea de Xabi Alonso.

Si algo está demostrando Xabi, además de un mayor trabajo táctico, es personalidad. Se acabó el puesto asegurado por estatus. En su Real Madrid jugará el que se lo gane. Una máxima que está demostrando cumplir. Por mucho que tenga que sentar a Vinícius. Una suplencia del brasileño en los cuatro años de Ancelotti. Suplente el primer partido de 'Champions' del nuevo entrenador. La segunda tras Oviedo, sustituido en sus tres titularidades del curso. Más claro no le puede hablar su entrenador.

El Madrid salió muy bien plantado, con una presión enorme arriba que provocaba una y otra vez las pérdidas y errores de los franceses. Pudo adelantarse en numerosas ocasiones el conjunto blanco, pero un error de Güler hizo que el Marsella se pusiera 0-1. Tocaba remontar como en las grandes noches. Rodrygo provocó un claro penalti para que Mbappé hiciera el empate y en la segunda parte hizo lo propio Vini. Otro penalti que convirtió el 10.