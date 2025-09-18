Podio de bronce para Aitor Fernández en el río Órbigo

Los pescadores leoneses volvieron a dejar patente su calidad y condición de referentes nacionales dentro de la pesca. En esta ocasión fue en el Autonómico de Salmónidos Mosca que tuvo como escenario los EDS de Santa Marina del Rey y Carrizo y con el tercer peldaño del podio para Aitor Fernández que hasta el final luchó por el triunfo.

Aitor, que hace escasas fechas lograba subirse también al podio en Andorra junto a otro leonés, Rubén Santos Becerro, en un torneo de dúos de gran nivel, refrendaba su buen hacer con la caña en un campeonato con muchos pesos pesados y a la postre candidatos a levantar uno de los tres trofeos en juego. Sus 46 puestos en total se quedaron a apenas cuatro del segundo clasificado, el soriano Víctor José García y a siete del campeón y también representante de Soria, Adrián García. El buen hacer de Aitor Fernández, jalonado por la medalla de bronce final, tuvo también otras presencias destacadas que lo acompañaron por parte de sus paisanos de León. Es el caso de Luis Alfonso González que ocupaba la cuarta posición final con 49 puestos o de Diego Rancho, sexto con 55. El top-10 en la clasificación final del Autonómico de Salmónidos Mosca lo iba a completar otro pescador de la provincia leonesa, Sergio Luna en una competición que contó con casi medio centenar de participantes.

En las aguas del río Órbigo también iban a pujar por una porción de gloria aunque al final sin poder acercarse a los puestos de honor Álvaro Rodríguez que ocupaba el puesto 13, Álvaro Álvarez que concluía en el 14, Luis Nieto que lo hacía en el 15 o Mario Cabello que se subía al 16º peldaño del torneo. Uno más abajo lo hacía Juan Carlos Castro Aller con Fernando Valdés ocupando el puesto 18 y David Flórez el 22. Óscar Álvarez era el 29º, Miguel A. Martínez el 30º, Alexandre Miguel Ansermoz el 39º y Julio González el 40º. En la recta final de la temporada todos ellos no dejaron pasar la oportunidad de mostrar sus cualidades con la caña y el sedal con Aitor Fernández, tercero, encabezando la nómina leonesa en la clasificación.