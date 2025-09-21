La SD Ponferradina, en plaza de descenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva entra en zona de descenso tras la 4ª jornada. Los triunfos de Cacereño y Lugo hacen que la escuadra berciana retroceda dos puestos y entre en la zona roja.

Desde la última jornada de la Liga 2022-2023 no ocupaba el cuadro blanquiazul plaza de descenso. Por entonces cayó de 2ª División a 1ª Federación. Si queremos encontrar una posición de descenso de la Deportiva en el tercer escalón del fútbol nacional, entonces en 2ª División B, tenemos que ir a la Liga 2017-2018. El equipo de Carlos Terrazas libró el descenso a 3ª División en la penúltima jornada, a pesar de caer 1-4 ante el CD Toledo. El 2 de diciembre del 2017, a pesar de ganar 2-1 al Cerceda, la Deportiva era 17ª con 16 puntos tras 17 jornadas.

Más allá de la anécdota que supone ahora la clasificación, sí que hay preocupación con lo que está pasando. Seguramente el equipo merece más puntos, pero esto no va de merecimientos y con lo que se ha fallado en las tres últimas jornadas y lo que han aprovechado los rivales, el balance es de 0 puntos. Perfectamente se podrían haber sacado los 9, pero el fútbol-ficción no sirve. Y eso se acaba traduciendo en ruido, cabreo, desconfianza, dudas... Más allá de la derrota inmerecida del último partido de pretemporada en Aguilar de Campoó, el equipo había acabado la preparación con buenas sensaciones y empezado la Liga con las mismas. Todo se ha difuminado.

«Tres derrotas seguidas para un equipo que empieza como empieza es para hacérselo mirar y para hacer un análisis más profundo. Tenemos que tener ideas claras y trabajar aún más. Hay que tener paciencia y seguir compitiendo. Margen de maniobra hay». Fueron las palabras de un aparentemente preocupado Fernando Estévez tras el duelo contra el conjunto alcarreño.

POR ARRIBA

El Tenerife ya es el único equipo del grupo y también de la categoría que ha ganado todos los partidos y se queda como líder en solitario. La derrota in extremis del Racing de Ferrol lo posibilitó. El Tenerife sigue sin recibir un gol. Ayer venció 3-0 al Ourense CF. Por su parte, el Racing ganaba 0-1 en Lugo cuando quedaban 5 minutos para que se completase el tiempo reglamentario y acabó perdiendo 2-1.