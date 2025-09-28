El Olímpico de León cae en el último suspiro con el Madrid CFF B (2-1)

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

MADRID CFF B 2

Nuria, Mónica (Celia, min 46), Natalia, Sofía, Sara (Aymerich, min 60), Claudia (Candel, min 60), Estefanía, Raquel (Zaira, min 60), Bartels (Amara, min 86), Ángela y Mortil.

OLÍMPICO DE LEÓN 1

Alba, María, Alba (Nerea, min 76), Fernández (Lozano, min 80), Aitana (Barraquier, min 76), Helena, Ayure (Laura, min 55), Aída, Verónica, Marta y Andrea.

Goles: 1-0, min 4: Andrea; 1-1, min 18: Estefanía; 2-1, min 90: Natalia. Árbitro: Luis Miguel Diaz (Colegio madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Natalia para las locales y a Andrea Sergio Romero y Laura por parte del equipo visitante. Incidencias: Estadio Antiguo Canódromo de Madrid. Partido correspondiente a la Segunda Federación Femenina.

Dura derrota del Olímpico de León frente al Madrid CFF B por 2 a 1. Las visitantes se adelantaron muy pronto en el marcador con un tanto de Andrea apenas habían transcurrido cuatro minutos. Pero las locales reaccionarían con dos goles, uno en el 18 y otro en el tiempo de prolongación que evitó que las leonesas lograron al menos un empate que se habían merecido a lo largo de todo el envite.