Falta total de efectividad en la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuando en la 1ª jornada de Liga la Deportiva ganaba en Avilés y hacía gala de una excepcional pegada, la gente se sorprendía de la efectividad que mostraba el equipo blanquiazul. De los 4 tiros realizados en la 1ª parte, 3 acabaron en gol. En la 2ª ya bajó esa efectividad y se fallaron ocasiones muy claras, pero la renta era muy amplia. Desde entonces la efectividad ha caído de forma alarmante. La muestra más reciente es la de Tajonar, donde el equipo de Fernando Estévez perdonó acciones clarísimas. Pero si miramos a los partidos anteriores, pronto se vienen a la cabeza el penalti marrado por Borja Valle ante el Pontevedra, la ocasión que le sacó el portero del Racing a Cortés o también el mano a mano a bocajarro que falló el propio Borja Valle ante el Deportivo Guadalajara.

Los números son muy elocuentes. Al margen de tiros bloqueados y de ocasiones que no acaban con remate, como puede ser un centro desde línea de fondo que se pasea por el área o una serie de rechaces en la zona de castigo que nadie acierta a golpear, la Deportiva ha realizado 44 remates entre las jornadas 2 y 5 (ambas inclusive), lo que sale a una media de 11 por partido. El balance es paupérimo: 2 goles. Ante el Pontevedra no se marcó tras 7 disparos —unos de ellos el penalti—; contra el Racing se logró un gol de 10 tiros y se acabó perdiendo; frente al Guadalajara fueron 13 los lanzamientos, con un gol, un larguero y derrota; y con empate a cero finalizó el duelo en Valle de Aranguren antes de ayer tras disparar 14 veces, 11 de ellas en la 1ª mitad. De esos 44 tiros, casi la mitad, 21, fueron entre los tres palos.

Preguntado en Tajonar por esa frase de los entrenadores que dice que el gol no se entrena, Fernando Estévez apuntó lo siguiente: «La única receta es seguir insistiendo, porque con los jugadores que tenemos y estos números, la experiencia me dice que a la larga se equilibran las cosas. Hicimos mucho para lograr más y hay que estar contentos con el rendimiento del equipo, pero hay que mantenerlo. El punto sabe a poco, pero será bueno, si ganamos el domingo que viene al Castilla».

El técnico de Capileira hizo hincapié en dejar la portería a cero por segunda vez en el campeonato: «Es importante mantener la portería a cero, pero también generar ocasiones. Lo único que no le puedo exigir al jugador es que la meta, porque todos quieren meterla. Hoy su portero ha hecho dos paradas casi de balonmano y ha salvado más de un gol. Competimos bien en un contexto difícil, pero tenemos que seguir puliendo porque hay una discordancia entre lo que genera el equipo y lo que produce. Desde la solidez defensiva hay que seguir afilando el hacha». En este sentido, la película superior muestra como tamatakis se hace grande y tapa como un portero de balonmano el mano a mano de Sergio Benito que ya se cantaba como gol.

MUNDIAL SUB-20

El jugador deportivista Kysil participó mínimamente en el primer partido de Ucrania ante Corea del Sur. Entró en el campo en el minuto 91. Su selección se impuso 1-2.