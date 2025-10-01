Fran González repite como titular con España en el Mundial sub-20

Fran González, el portero leonés que milita en el Real Madrid y que está disputando con la selección española el Mundial sub-20, repitió este miércoles como titular en el partido que La Rojita afrontaba frente a México.

En la primera toma de contacto del campeonato a España no le salieron las cosas como esperaba cediendo ante Marruecos por 2-0. Con el propósito de enmienda Fran y sus compañeros se midieron a México para mantener intactas sus opciones de acceder a la segunda ronda del Mundial sub-20.