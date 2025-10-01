El Barça sucumbe ante un gran PSG (1-2)

Publicado por Ginés Muñoz Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada (1-2) en su estreno como local en la Liga de Campeones, donde cayó ante el PSG después de cuajar una muy buena primera media hora y adelantarse en el marcador, pero que acabó desfondado por el ritmo endiablado que puso el campeón de Europa, que culminó la remontada en el minuto 90 con un gol de Gonçalo Ramos. Y eso que arrancaba el partido con una fantasía de Lamine Yamal, que con una ruleta dejaba sentados a Vitinha y Barcola antes de quebrar la cintura de Nuno Mendes para asistir a Ferran. El extremo mataronense si acertaba a los 19 minutos para poner el 1-0. El Barcelona dominaba con un fútbol de muchos quilates al PSG, al que le costaba defender hacia delante y que tenía problemas en su sala de máquinas.

Pero el guion del partido cambiaba en el minuto 38, cuando Nuno Mendes, aparcaba el duelo de alto voltaje que estaba librando con Lamine Yamal para internarse, con su tremenda exuberancia física, en el campo rival y asistir a Mayulu.

Cubarsí fallaba en el corte y el joven mediapunta del conjunto parisino fusilaba a Szczesny para empatar el partido. El Barcelona acusaba el mazazo del gol y sufría para aguantar el tipo ante un rival crecido que a punto estuvo de hacer el segundo antes de llegar al descanso.

El partido empezaba a decantarse del lado del PSG, que imponía un ritmo infernal al choque. En especial en la segunda parte. Sobrevivió a un tiro al palo del recién ingresado Kang In Lee, pero no a una contra en la que Hakimi culminaba su gran actuación regalando el gol a Gonçalo Ramos para que hiciera a placer el 1-2 en el minuto 90.