Ziganda fabrica su Cultural

Cuco Ziganda afrontará su primer partido oficial en el Reino de León este próximo lunes ante el Albacete Balompié, a partir de las 20.30 horas, con la intención de lograr estrenar el casillero de triunfos como local. Para ello, transmite a sus jugadores que arranquen el encuentro «con ritmo fuerte, concentrados para cogerle el aire al partido lo más rápido posible».

Enfrente llegará un conjunto manchego que remontó en El Molinón ante el Sporting de Gijón un marcador adverso de 3-0 para acabar llevándose la victoria por 3-4. El técnico culturalista tiene claras las premisas de su equipo que ha de ser, por encima de cualquier otra consideración, «sólido, riguroso, duro y enérgico sin balón", aunque al jugar como local también le gustaría, reconoce, «tener más iniciativa y ser completo, con y sin balón».

Para la cita que cierra la jornada el lunes, a partir de las 20.30 horas, en LaLiga Hypermotion, el entrenador de la Cultural contará con las bajas por lesión de Eneko Satrústegui, al que se ha cambiado el tratamiento de su lesión de rodilla, y Sergi Maestre, además de la del lateral derecho Iván Calero por sanción tras su expulsión ante el CD Castellón (1-3). Dispondrá de los jugadores que acabaron con molestias en Zorrilla, casos de Roger Hinojo, Víctor García y Matía Barzic.