Estévez se siente en deuda con la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El entrenador de la Deportiva, Fernando Estévez, se siente en deuda con el club y con la afición. El equipo ha perdido los dos partidos de casa y por eso reflexionó así sobre este asunto: «Le debo mucho. Yo no me escondo y digo que me siento en deuda con el club y con la afición. Me siento querido aquí y se me están dando medios para obtener resultados diferentes. Yo me voy fastidiado a casa más que por mí, por no dar al entorno lo que creo que merece».

Fernando Estévez resaltó el paso dado el pasado domingo y espera que se materialice con un triunfo mañana: «Somos conscientes de la turbotemporalidad que hay en la sociedad y en particular en el fútbol, pero también de que los resultados llegan cuidando más detalles. El grupo está concienciado y espero que el paso adelante que dimos la semana pasada se refleje este domingo en nuestro estadio. No están llegando los resultados, aunque el equipo está poniendo mucho para los puntos que ha obtenido». En cuanto al rival, esto apuntó el preparador de Capileira: «Es cierto que viene de perder 1-3 en casa, pero fue el primer equipo que le hizo gol al Tenerife. Tiene mucho nivel. Y aunque hayan ido varios jugadores con la selección, tiene detrás una 2ª o 3ª línea prácticamente al mismo nivel que la 1ª, y a nivel colectivo es un conjunto que no creo que se vaya a resentir mucho de esas ausencias.

Por otro lado y ante la inminente celebración del sorteo de la Copa del Rey, el técnico manifestó su deseo: «Cuantos menos kilómetros haya que hacer, mejor».