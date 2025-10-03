El Astorga reta al líder Fabril

El Atlético Astorga regresa a su feudo de la Eragudina (17.30 horas) tras la notable puesta en escena en Valladolid que reportó el primer triunfo en la categoría de los de José Luis Lago. Y quiere que esos tres puntos vayan acompañados por otros tres más, en este caso ante su afición y con un rival como el Fabril que llega situado en lo más alto de la tabla con pleno de victorias.

Para los maragatos esa circunstancia lejos de reportarles miedo hace todo lo contrario, le supone un aliciente más para empezar a llenar su casillero de puntos con los que escapar de los lugares de peligro en la clasificación.

La empresa no va a ser fácil, pero por lo demostrado en los Anexos del Nuevo Zorrilla y también en ciertas fases de los partidos anteriores los verdes cuentan con argumentos parta ponerle las cosas complicadas a cualquier enemigo deportivo que se precie. Sea en este caso el filial de un Deportivo que precisamente juega casi a la misma hora y también defiende el liderato, aunque en este caso en la Segunda División. Ser consistentes en defensa y precisos a la hora de concretar las ocasiones en ataque deben ser los principales argumentos de los astorganos para frenar al plantel entrenado por Manuel Pablo que llega con un Nsongo en forma como principal peligro a la hora de frenar (lleva cinco goles y tres de ellos justo en la pasada jornada). Además, toca ganar en casa en un año histórico para el Atlético Astorga.