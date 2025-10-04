El Atlético Astorga se topa con un líder intratable (0-4)

El Atlético Astorga se topó este sábadocon un imposible: hacerle daño al líder, el Fabril. Y eso que los maragatos lo intentaron, especialmente en la primera media hora de juego, pero el filial del Deportivo dejó patente la razón que sustenta su posición privilegiada en la clasificación. A base de buen juego y de goles. Cuatro con los que selló su examen frente a los de José Luis Lago (0-4).

Después del triunfo en Valladolid los maragatos tenían depositadas muchas ilusiones en intentar arañar un resultado positivo frente al Fabril. A Tercera debía llegar la vencida en La Eragudina. Y sí lo buscaron desde el primer minuto logrando incluso dominar algunas facetas del juego y respondiendo al rival con solvencia. Ribeiro dispuso de una ocasión en el minuto 6 y David Álvarez de otra en el 9. Areosa fue el primero en intentarlo para los gallegos. Y en el 19 Canito, por el Atlético Astorga, también buscó la portería rival.

Pero en el minuto 23 y en la primera gran acción de ataque del Fabril por la banda derecha Fabi rompía la igualdad con el 0-1. Tres más tarde y sin apenas recuperarse los locales encajaban el segundo obra de Nájera.

El líder empezaba a marcar la pauta y en especial con Nsongo que una vez tras otra volvía loca a la defensa local. Esta vez no marcó, pero gran parte del juego del líder pasaba por sus botas.

Tras el descanso la situación apenas varió. El Atlético Astorga buscó la reacción, pero se encontró con un Fabril incluso más consistente con un Nsongo imperial que con dos asistencias habilitó en el minuto 57 y en el 78 a sus compañeros Noé y Garrido sendos pases para llevar el marcador al definitivo 0-4. La firma con la que el líder entrenado por Manuel Pablo dejó su impronta y clase en Astorga frente a un rival que nunca pudo con el mejor equipo al que los maragatos se han enfrentado hasta ahora en la categoría.

Un líder intratable que con cuatro zarpazos desbarató los sueños de los de José Luis Lago y que incluso en el tramo final tuvo la opción de llevarse un mayor botín de goles que le impidió el portero Martín con grandes intervenciones.

ATLÉTICO ASTORGA 0

Martín; Ceínos, Manso, Jony, Sergio Peláez (Adri Álvarez, min 46), Canito (Aleixo Cabral, min 46), Albertín, David Álvarez (Mario, min 58), Ayub, Ribeiro y Cervero (Ivi Vales, min 58).

DEPORTIVO FABRIL 4

Ríos; Pablo, Samu (Aarón, min 61), D. Canedo Estévez, min 80), I. Vidal, Enrique (Vilela, min 80), Noé (Garrido, min 61), Fabi, Nájera, H. Areosa (P. Cortés, min 61) y Nsongo Bil.

Goles: 0-1, min 23: Fabi; 0-2, min 26: Nájera; 0-3, min 57: Noé; 0-4, min 78: Garrido. Árbitro: David Ruiz (Comité Cántabro). Amarilla a los locales Jony y Ayub. Incidencias: Estadio La Eragudina de Astorga. Más de medio millar de espectadores presenciaron el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga dentro del grupo primero de la Segunda Federación.