El Abanca Ademar saca la zarpa en su Palacio (38-31)

Zarpazo del Abanca Ademar León (38-31) a un Ciudad Real «en construcción» y lejos aún de mostrar su mejor cara —ojo cuando toque visitarles porque tienen 2.200 socios— en un partido trampa que tocaba ganar por lo civil o por lo criminal. Los leoneses se vaciaron en la primera mitad recordando a ese equipo que hace dos temporadas solventaba la mayor parte de sus duelos en treinta minutos, pero luego se precipitaron —entendible— aunque lo cierto es que el triunfo nunca corrió peligro.

Salió el Ademar a pista bastante dubitativo y poco rocoso en defensa facilitando en exceso cada ataque del Ciudad Real. El equipo leonés encontró en Benites un aliado desde el pivote y los extremos —Gonzalo y Darío— sujetaron el marcador a base de velocidad (6-7, minuto 8). Miñambres no anduvo fino en la dirección y Gordo puso enseguida a Rodrigo en la sala de máquinas. Mejoró el equipo.

La diferencia entre ambos clubes permitió a los ademaristas corregir el mal comienzo de encuentro antes del ecuador del primer acto. Ciudad Real apenas supo contener las internadas por el centro unas veces de Wasiak y otras, la mayoría, de Rodri. Y Gonzalo, que anda dos o tres escalones por encima del resto, empezó a ser una pesadilla imposible de ahuyentar. Sin grandes alardes, Ademar mandaba ya de cinco y el menor de los Pérez Arce anotaba desde los siete metros su sexto tanto (14-9). Urdiales, consciente de que la balanza se estaba decantado muy rápido en su contra, detuvo el encuentro sin resultados en ninguna de las dos áreas al tiempo que Saeid aumentaba su porcentaje bajo palos (15-10, minuto 22).

No era el día de Miñambres. Volvió a escena para los últimos minutos del primer tiempo dando descanso a Adri. Pérdida de balón del canterano, contra del Caserío y exclusión más que justa. A pesar de la escasa aportación anotadora de los laterales y de que sólo Gonzalo marca la diferencia de verdad en el extremo, el Ademar se marchó al descanso con 22 goles y +7 liderado por un Rodrigo Pérez inspirado el día de su cumpleaños y líder como se espera siempre del capitán (22-15).

Más protagonismo, ahora sí, adquirieron los laterales del Ademar en el inicio del segundo tiempo con Edu y Albizu asumiendo un papel que va a ser vital en encuentros de mayor exigencia que la planteada por Ciudad Real, digno en todo momento, aunque sin los recursos suficientes como para asaltar el Palacio.

Sin embargo, a pesar de que el triunfo no corría peligro alguno, el equipo leonés entró en un fase de desconexión que dio alas a los visitantes. Errores en el último paso, precipitación y falta de intensidad ofensiva que ensombrecieron la imagen (30-24, minuto 48). Ciudad Real mejoró mucho su 6-0. Ahora sí defendían como bloque evitando que la circulación de balón leonesa diese frutos. Fueron los peores momentos de los de Gordo, que en el global se tomaron muy en serio el compromiso.

Capítulo aparte mereció el renacido Palacio con una nueva peña que llenó de gritos y coros los vacíos habituales de la grada. Se echa de menos, eso sí, a Josines. Buena iniciativa no obstante de la directiva, que también apostó por poner en marcha las actividades previas y posteriores a los partidos que ya anunció a finales de la pasada campaña. Habrá que ver si cala entre los aficionados.

Logra el Abanca Ademar su primera victoria de la Liga en casa tras perder ante Granollers en la jornada dos. Quizá ese ansia de la plantilla por reivindicarse, por regalarle una gran versión a su gente pasó factura tras el paso por vestuarios, pero pasaron con nota un examen más enrevesado de lo que podría parecer en un principio. Falta que más jugadores vayan dando ese paso adelante porque, como advirtió Gordo en sala de prensa, «al final con Europa a las puertas les vamos a necesitar a todos».