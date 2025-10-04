El Madrid vence al Villarreal

Publicado por Ignacio Tylko Madrid Creado: Actualizado:

REAL MADRID 3

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Ceballos (Camavinga, min 64), Mastantuono (Brahim, min 75), Güler (Belllingham, min 64), Vinicius y Mbappé (Rodrygo, min 83).

VILLARREAL 1

Arnau Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Buchananm (Pépé, min 46) Comesaña (Parejo, min 86), Thomas Partey, Gueye (Pedraza, min 73), Tani Oluwaseyi (Altimira, min 82) y Moleiro (Mikautadze, min 46).

Goles: 1-0, min 47: Vinicius; 2-0, min 69: Vinicius, de penalti; 2-1, min 73: Mikautadze.;3-1, min 81: Mbappé. Árbitro: Cuadra Fernández (Balear). Expulsó por doble amarilla a Mouriño (min 77). Amonestó con tarjeta amarilla a Cardona, Tchouaméni y Mastantuono. Incidencias: Santiago Bernabéu ante 75.216 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Araquisitáin, exportero del Real Madrid.

Tras una semana convulsa marca por el derbi y la gestión de Xabi Alonso, el Real Madrid recuperó la cabeza y su dinámica ganadora con un triunfo ante un Villarreal que se presentaba amenazante (3-1), después de tres triunfos seguidos en Liga, pero hincó la rodilla en una noche no exenta de polémica. Más efectivo que brillante, se impuso el equipo blanco con Valverde de lateral derecho, un doblete de Vinicius y un gol más de Mbappé antes de ser cambiado por molestias. Ya suma el astro de Bondy 40 tantos en 42 partidos con el Madrid, los mismos que Cristiano Ronaldo. El Submarino no fue tan poderoso como indicaba su clasificación, pero tuvo su momento en el final del primer acto y después de que Mikautadze acortase distancias. Se quejan amargamente sus jugadores de dos episodios en el Bernabéu, el penalti sobre Vinicius que supuso el 2-1 y de la rigurosa expulsión de Mouriño. Los locales reclaman dos penas máximas sobre Vini y Rodrygo.