La Cultural cede ante el Córdoba en la prórroga (82-92)

CULTURAL 82

Majok Deng (10), Hayman (8), Adriá Domínguez (14), Maximilliam Owen (8) y Jaime Llamas (10). También jugaron Pablo Orenga (4), Diego Bultó (4), Cebolla (4), Van der Heijden (18) y Rodrigo Llamas (2).

COTO CÓRDOBA 92

Jamonta Black (23), Alejandro Rodríguez (15), Kevin Schutte (7), Pablo Sánchez (13) y Fernando Bello (6). También jugaron Sorensen (4), Bara (8), Gonzalo Orozco (12), Alejandro Orozco (2) y Nuha Sagnia (2).

Marcadores parciales: 27-19, 41-44 (descanso), 62-61, 78-78 (prórroga) y 82-92 (final). Árbitros: Andrea Alejo Sánchez y Rodrigo Gallego Saldaña. Sin eliminados por personales. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Primera jornada de la Liga en la Segunda FEB dentro del grupo Oeste. Presenciaron el encuentro en el recinto deportivo leonés 2.207 personas.

La Cultural no pudo empezar con buen pie la Liga. Y eso que las sensaciones previas al partido frente al Coto Córdoba eran las mejores. Su pretemporada y la dinámica en la Copa de España invitaban a mantener esa condición de equipo invicto.

Pero esta vez los de Luis Castillo no pudieron mostrar su mejor versión frente a un rival que supo sacar partido a la irregularidad local en ataque para llevarse el pulso, eso sí tras una prórroga, por 82-92.

Y eso que el encuentro comenzó para los leoneses de la mejor manera posible. Seguros en su zona y con hasta ocho jugadores viendo el aro la Cultural lograba firmar unos primeros cinco minutos notables que sellaba con un 17-11. Superior también en el rebote esa dinámica llevaba a los locales a cerrar el primer capítulo con ocho arriba en el electrónico (27-19).

Pero como del día a la noche los siguientes diez minutos, los del segundo acto, iban a atragantársele a la Cultural. Esta vez su eficacia ante el aro se diluía. Solo Jaime Llamas parecía tener cierto tino, pero no fue suficiente para evitar que la reacción del Córdoba hiciera daño. Incluso el dominio en las zonas pasaba a manos de los andaluces que, dominadores también del rebote, lograban irse al descanso tres arriba (41-44) tras un parcial de 14-25.

El paso por vestuarios pareció reactivar a los locales que tras cinco minutos de intercambio de canastas, aciertos y desaciertos, con su rival, lograban en los cinco siguientes recuperar el mando en el marcador aunque fuera por solo un punto (62-61).

No estaba demasiado cómoda la Cultural y en los diez minutos definitorios volvía a caer en ciertos errores como su precipitación ante el aro rival. Van der Heijden y Adriá Domínguez sostenían a los leoneses a los que Black 'martilleaba' con su acierto. Hasta el punto de que a 11 segundos para el final una canasta de Adriá Domínguez evitaba la derrota leonesa y llevaba el pulso a la prórroga (78-78). Pero en ese tiempo extra el 4-14 en contra enterró las ilusiones locales.