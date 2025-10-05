La suerte copera de Cultural, Ponferradina y Astorga se llama cercanía

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Para la una de esta tarde está previsto el inicio del sorteo de la 1ª eliminatoria del Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey, una vez que el pasado sábado se disputaron los choques de vuelta de la eliminatoria previa y la semana pasada se clasificaron los conjuntos que procedían de la Copa RFEF. Entrarán en liza 112 de los 116 equipos que participan en esta CXXII edición, pues Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club no entran hasta la tercera ronda, por estar clasificados para la Supercopa (así no tienen que «mancharse» ni cansarse contra equipos humildes).

Este año serán tres los representantes provinciales: Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina y Atlético Astorga FC.

La gran novedad del sorteo es la división por proximidad geográfica en cuatro bombos, lo que se suma al condicionante ya existente de enfrentamientos de equipos de menor categoría ante los de superior. Esto evita, por ejemplo, que un equipo humilde del noroeste puede medirse al Sevilla FC, al Real Betis o al Valencia.

El bombo 1, en el que están nuestros tres equipos, será el primero en sortearse, una vez que se haya perdido suficiente tiempo en mostrar vídeos de la pasada edición de la competición y de cómo han llegado los equipos más humildes a poder meter sus nombres en los bombos de esta tarde.

La 1ª ronda se jugará los días 28, 29 y 30 de este mes. Deportiva y Cultural jugarán fuera y el Atlético Astorga lo hará en casa. Son eliminatorias a partido único, igual que el resto, salvo las semifinales. Los dos principales representantes del fútbol provincial no podrán quedar emparejados, pero sí cualquiera de los dos con el Atlético Astorga. De hecho, la Deportiva jugará ante un conjunto de 2ª RFEF, la Cultural, de 2ª o 3ª RFEF, y el Atlético Astorga, de 2ª LFP o 1ª RFEF.

Los posibles oponentes de la Cultural son éstos: Caudal Deportivo, Tropezón, Portugalete, Atlético Tordesillas, Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Atlético Astorga o Náxara.

A la Deportiva le tocará uno de estos nueve: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Atlético Astorga o Náxara.

Al Atlético Astorga la suerte le deparará uno de estos conjuntos: Real Valladolid, Mirandés, Real Racing Club, Éibar, Real Sporting, Burgos CF, RC Deportivo, Cultural, Racing Club Ferrol, Deportiva, Pontevedra, Real Avilés Industrial o Arenas Club.

La mayoría de los clubes abogan por no tener que viajar mucho antes de por un rival más o menos complicado