Juan Miguel Barrientos se cuelga el oro de campeón con España

El Mundial Máster le sienta muy bien a España, y en especial a los pescadores leoneses. Desde su puesta en marcha el podio es el hábitat habitual para los representantes provinciales, que siempre han sido un valor importante para que la selección logre sus objetivos.

En esta ocasión ese honor de situar a la pesca leonesa en lo más alto del podio a nivel internacional correspondía a Juan Miguel Barrientos que con una puesta en escena sobresaliente a lo largo de todas las jornadas lograba ser decisivo para que España recuperara el cetro de campeona que decía el pasado año tras quedar segunda en la clasificación.

Esta vez la plata se convirtió en un metal que España y la pesca leonesa ya ha saboreado varias veces. Y lo hacía en una competición en la que Juan Miguel Barrientos estuvo también muy cerca de doblar con una presea a nivel individual. Se quedó a las puertas con una notable quinta posición. Eso sí, decisiva para que la selección nacional, anfitriona en las aguas asturianas, se llevara el premio más relevante.

Junto al leonés Juan Miguel Barrientos representaron a España en la cita más importante a nivel internacional de la pesca en la categoría máster, el asturiano Juan José de la Fuente, el gallego José Manuel Socastro, el extremeño Ramón Núñez, el gallego aunque con licencia castellano y leonesa, Rubén Sánchez, el aragonés Javier Camps y su paisano que ejercía de capitán Fernando Zaragoza.

El Mundial se desarrolló desde el día 28 con la presentación de selecciones aunque la competición empezó a rodar una jornada más tarde hasta el 3 de octubre.

Juan Miguel junto a sus compañeros de equipo se trasladaban una semana antes para preparar la competición. Y esa decisión, junto a su calidad, permitió que el Mundial se desarrollara para todos de la mejor manera posible.

A nivel individual, escenario decisivo para configurar el devenir del equipo, España brillaba por encima del resto de selecciones. Prueba de ello es que de los cinco primeros tres representaban al combinado nacional. Y entre ellos Juan Miguel que finalizaba quinto aunque optando a lo largo de todas las jornadas al podio. Con 14 puestos en total y 36 truchas se quedaba a cuatro y tres del español José Manuel Socastro y norteamericano Pat Weiss en el primero de los casos y del francés Stephane Poirot, segundo, tercero y cuarto respectivamente. El podio, junto a Socastro, plata, y Weiss, bronce, lo lideraba otro español, Juan José de la Fuente. También dejaba constancia de su calidad el resto de la delegación nacional como Ramón Núñez, que lograba la 13ª posición.

En cuanto al bagaje de selecciones nacionales, España se hacía con el metal más preciado, el oro. Con el leonés Juan Miguel Barrientos como uno de sus puntales. Y con 74 plazas totales que aventajaban en nada menos que 16 a su más inmediata perseguidora, Francia, mientras que ya a un mundo, 33, se hacía con el bronce Italia.

Todo en un Mundial Máster de pesca que volvió a contar con protagonismo leonés. Esta vez de la mano de Juan Miguel Barrientos que en su estreno en este torneo alcanzaba el mejor resultado posible sucediendo a otros grandes números uno de la pesca leonesa que en las ediciones precedentes también llevaron a España al éxito.