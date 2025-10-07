Un suplicio jugar en El Toralín

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Hace diez días Fernando Estévez era cuestionado en la sala de prensa de Tajonar, después de que objetivamente su equipo hiciese un buen encuentro, sobre si su equipo se sentía más cómodo jugando fuera de casa que en su terreno de juego. El técnico decía que no, porque si así fuese, tendría un problema. Pues parece que hay un problema. Y ese problema no es de ahora. De hecho, sobre este asunto ya escribimos la pasada temporada y también la anterior, aunque el caso no era tan acentuado.

La SD Ponferradina acumula tres derrotas seguidas en su estadio en esta campaña, que se unen a la sufrida en el último partido del play off de la temporada pasada, la que le dejó sin ascenso contra el FC Andorra. Hay que remontarse a la temporada 2015-2016. Aquélla en 2ª División en la que hubo 4 entrenadores y que acabó con el descenso a 2ª División B, para encontrar otras 3 derrotas seguidas en El Toralín. Se produjeron con motivo del final de la 1ª vuelta e inicio de la 2ª y desembocaron en la destitución de José Manuel Díaz: 0-1 ante Deportivo Alavés y Tenerife y 0-2 frente al Real Mallorca. Además, no existen precedentes de 4 derrotas seguidas en El Toralín en partidos oficiales, mientras que con cinco encuentros 5 sin ganar, se igualan las dos peores rachas en 1ª Federación. Y acabando con la estadística, es la 3ª vez que la Deportiva encadena 3 derrotas en El Toralín en un mismo curso y hacía 23 temporadas que no sucedía siendo equipo del tercer peldaño del fútbol español: 0-2 ante RSD Alcalá y Alcorcón y 1-3 contra el Lugo en la recta final de la campaña 2002-2003.

«Los equipos que he entrenado son fuertes en casa, pero la situación es la que es y no se puede vivir del pasado. Hay que tener la fortaleza y convicción de que se puede cambiar esto», afirmaba Fernando Estévez a la conclusión del choque ante el filial del Real Madrid cuando le preguntaban por el pleno de derrotas en casa.