Roberto Otero se alza con el título

La bolera de Nocedo acogió el pasado jueves 25 de septiembre, desde las 17.00 horas, un animado concurso de bolo leonés patrocinado por Mudanzas Navarro, en el que se dieron cita jugadores de primer nivel y numeroso público aficionado.

La competición estuvo marcada por la igualdad y el buen ambiente. Finalmente, el triunfo correspondió a Roberto Otero, que se alzó con el primer puesto gracias a su gran acierto. En segunda posición se clasificó David Gutiérrez, seguido de Fernando Alonso, que ocupó el tercer escalón del podio. La cuarta plaza fue para Isidoro García, mientras que Rubén Gutiérrez cerró el cuadro de honor en la quinta posición. Hizo entrega de los premios el gerente de Mudanzas Navarro, Juanjo, conocido en la bolera por su colaboración año tras año.

Tras el concurso, jugadores y acompañantes disfrutaron de un momento de convivencia con el tradicional vino español, que sirvió de cierre perfecto a una tarde en la que el bolo leonés volvió a ser protagonista y mostró la fuerza de este deporte autóctono en la provincia leonesa.