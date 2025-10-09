El Abanca Ademar más temible lejos de León

El Abanca Ademar presenta números inmaculados como visitante en lo que va de Liga. Los leoneses ya han sumado puntos en pistas nada sencillas como son las de Cangas y Bidasoa con «sufrimiento» y momentos de gran balonmano. Este viernes —20.30 horas— tratarán de mantener esa racha positiva contra Puente Genil, un rival «con experiencia contrastada» gracias a jugadores de la talla del internacional argentino Pablo Simonet, el veterano capitán Álvaro Pérez de Hita en la portería, Serrano, Bernabéu o Estepa, junto con el recientemente incorporado Leandro Semedo, exademarista que militara durante dos campañas en la capital. Dani Gordo advierte que para sacar los dos puntos los suyos deberán ser sólidos atrás. «La defensa ha de ser solidaria para ayudar a la portería, sin renunciar a las señas de identidad del equipo de juego muy rápido, dinámico y compitiendo en todas las pistas».

Después de cuatro jornadas ligueras —la próxima semana debutan en Europa— el Ademar solo ha perdido un enfrentamiento; en el Palacio ante Granollers, que demostró estar un escalón por encima. Un empate y dos victorias les colocan ahora mismo sextos en la tabla y con opciones de auparse a los puestos de cabeza si se imponen este viernes. «El equipo juega como entrena, con jugadores jóvenes que se vacían para intentar ganarse el protagonismo en la Liga dentro de un grupo joven pero que también destaca por su madurez", asegura. Unas palabras que también comparte Saeid, voz autorizada dentro del vestuario.

Por su parte, el conjunto pontanés ha enderezado un mal inicio de temporada, en el que sumó dos derrotas ante rivales complicados como Granollers y Bidasoa, gracias a sus triunfos a domicilio frente al Caserío Ciudad Real (27-31) y, especialmente, al agónico conseguido en casa la pasada jornada ante el Cuenca (22-21) con un gol en los últimos segundos. Esta racha positiva ha permitido al equipo dirigido por Paco Bustos ascender hasta la novena posición con cuatro puntos, solo uno por debajo del Abanca Ademar.

Una de las grandes bazas de este Ademar —a nivel goleador— volverá a ser Gonzalo Pérez, máximo anotador de Asobal ahora mismo con 39 dianas. En principio toda la plantilla está disponible salvo Lindqvist y Lodos, lesionados de larga duración.

Los cordobeses han enderazo un mal comienzo de Liga tras vencer a Ciudad Real y Cuenca